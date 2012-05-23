Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi boşanıyor mu?

Hürriyet gazetesinden Arzu Akbaş'ın haberine göre Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin arası bu aralar limoni. Çift, baş başa kalıp sorunları aşmak için yarın İngiltere’ye gidiyor.

2006 yılında evlenen ve aynı yıl Nazlım adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin imrenilen aşkına gölge düştü. Şu sıralar evliliklerinde kriz yaşayan çift, zor günleri atlatabilmek için yarın beraber İngiltere’ye gidiyor.

26-27 Mayıs’ta Shakespeare’s Globe etkinliği çerçevesinde “Antonius ve Kleopatra” oyunuyla Londralı sanatseverlerin karşısına çıkacak olan Bilginer, oyun öncesi eşi ile baş başa zaman geçirecek. Aceleci davranıp hemen boşanma kararı almaktansa ilişkilerini gözden geçirmeyi tercih eden çift, Bilginer’in Notting Hill’deki evinde kalacak.