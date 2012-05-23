T24 LogoT24 Logo
Magazin

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi boşanıyor mu?

2006 yılında evlenen ve bir kızları olan Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi'nin imrenilen aşkına gölge düştü

23 Mayıs 2012 14:03

Hürriyet gazetesinden Arzu Akbaş'ın haberine göre Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin arası bu aralar limoni. Çift, baş başa kalıp sorunları aşmak için yarın İngiltere’ye gidiyor.

2006 yılında evlenen ve aynı yıl Nazlım adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi’nin imrenilen aşkına gölge düştü. Şu sıralar evliliklerinde kriz yaşayan çift, zor günleri atlatabilmek için yarın beraber İngiltere’ye gidiyor.

26-27 Mayıs’ta Shakespeare’s Globe etkinliği çerçevesinde “Antonius ve Kleopatra” oyunuyla Londralı sanatseverlerin karşısına çıkacak olan Bilginer, oyun öncesi eşi ile baş başa zaman geçirecek. Aceleci davranıp hemen boşanma kararı almaktansa ilişkilerini gözden geçirmeyi tercih eden çift, Bilginer’in Notting Hill’deki evinde kalacak.

ETİKETLER

Haluk BilginerAşkın Nur Yengi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24