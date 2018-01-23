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Kültür-Sanat

Haluk Bilginer: Polisler, keşke oyunu izlemek için gelselerdi

Barış Atay'ın sahnelediği 'Sadece Diktatör' oyunu Ankara'da süresiz olarak yasaklandı

23 Ocak 2018 14:56

Onur Orhan'ın yazdığı, Caner Erdem'in yönettiği ve Barış Atay'ın sahnelediği 'Sadece Diktatör' oyununun önce Artvin'de ardından İstanbul'un Kadıköy ilçesinde ve son olarak da Ankara'da yasaklanmasının ardından Haluk Bilginer, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bilginer, paylaşımında, "Polis Kadıköy’deki bütün tiyatroları ziyaret etmiş bugün. Oyun yasakladıklarını bildirmek için. Keşke oyun izlemek için gelselerdi" ifadesini kullandı.

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“Sadece Diktatör”, Ankara’da süresiz olarak yasakladı. İstanbul’da sahnelenmek istenen oyun, polis tarafından engellendi. Tiyatro sanatçı Haluk Bilginer, uygulanan engellemeye sosyal medyadan tepki gösterdi. Bilginer, şöyle dedi:

“Polis Kadıköy’deki bütün tiyatroları ziyaret etmiş bugün. Oyun yasakladıklarını bildirmek için. Keşke oyun izlemek için gelselerdi."

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