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Kültür-Sanat

Haluk Bilginer: Benim İran'a girişim yasak

Son filminde İran'da mahkum olan bir gazetecinin avukatını canlandıran Haluk Bilginer, İran'a girişinin yasak olduğunu söyledi

18 Şubat 2015 16:35

İran'da mahkum olan bir gazetecinin yaşadıklarını anlatan 'Rosewater' adlı filmde avukatı canlandıran Haluk Bilginer, "Benim İran'a girişim yasak. Orada film de yapamam" dedi.

Oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer’in de yer aldığı ‘Rosewater’ adlı filmin Türkiye prömiyeri Beyoğlu Fitaş Sineması’nda yapıldı. İran ’da 100 gün boyunca hapse atılan bir gazetecinin yaşadıklarını anlatan filmde Baba Akbar adında bir avukatı canlandıran Bilginer, gösterim sonunda sahneye çıkarak sinemaseverlerin sorularını cevaplandırdı.


Çekimler Roma’da


Bilginer, “Siz bana Mozart’ın 5. senfonisini açıklayamadığınız gibi ben de size bu filmi açıklayamam. Fakat şöyle cevaplayabilirim. Ben bu filmi çekerken bana İran’dan bir film teklifi geldi. Telefonun diğer ucunda bulunan kişi dünyaca ünlü bir yönetmendi. Ben de kendisine İran karşıtı bir film çekiyorum. Benim İran’a girişim yasak. Yıllarca da ne girebileceğim ne de orayla ilgili hiçbir şey yapamam dedim. Telefondan sadece ‘hımm’ diye bir ses geldi ve kapandı. Kapanış o kapanış bir daha aramadılar.” diye konuştu. Avrupa ’dan da birçok film teklifleri geldiğini belirten Bilginer, “Şu anda Roma’da Ben Hur filmini çekiyoruz” dedi. Bilginer’i bu özel gecede sevgilisi Zerrin Tekindor da yalnız bırakmadı. ‘Rosewater’, İngiliz gazeteci Maziar Bahari’nin 2009 yılında BBC muhabiri olarak gittiği İran’da rehin alınıp hapishanede tutsak edilmesi üzerine yazdığı ve burada 100 gün boyunca yaşadıklarını ele aldığı kitaptan beyazperdeye uyarlandı. (Star) 

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