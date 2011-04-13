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Spor

HALTERDE BEDİHA TUNADAĞI 4. OLDU   KAZAN (A.A)

13 Nisan 2011 21:02

-HALTERDE BEDİHA TUNADAĞI 4. OLDU   KAZAN (A.A) - 13.04.2011 - Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde 58 kiloda podyuma çıkan Bediha Tunadağı, koparma, silkme ve toplamda dördüncü oldu. Avrupa Halter Şampiyonası, Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin Kazan kentinde devam ediyor. Şampiyonanın üçüncü gününde podyuma çıkan Bediha Tunadağı koparmadaki ilk hakkında 87 kiloyu kaldırmasını bildi. Rakibinin kilosunu 91'e çıkartmasıyla madalyaya uzanabilmek için ikinci hakkında 92 kiloyu deneyen Bediha, bu kiloları iki hakkında da kaldıramayınca, 1 kilo farkla 87 kilo kaldırarak koparmada 4. oldu ve bronz madalyayı kaçırdı. Bu kiloda birinciliği, kaldırdığı 100 kilo ile Belaruslu Novikova, ikinciliği 92 kiloyla Ukrayna'dan Paratova, üçüncülüğü yine Ukrayna'dan Derkach 88 kilo ile aldı. Silkme müsabakalarında ise Bediha Tunadağı 108 kiloyu kaldırdı. İkinci ve üçüncü hakkında 111 kiloda başarılı olamayan Tunadağı, silkmede de madalya alamadı. Bu kaldırışıyla Bediha Tunadağı şampiyonayı silkmede ve 195 kilo toplamda da dördüncü tamamladı. Bu kiloda silkmede birinciliği Belaruslu Novikava 125 kiloluk, ikinciliği Polonyalı Klejnowska 110 kiloluk, üçüncülüğü ise Ukrayna'dan Patarova 108 kiloluk kaldırışıyla aldı. Toplamda ise 225 kiloluk kaldırışıyla Beluruslu Novikava, ikinciliği Ukrayna'dan Patarova 200 kilo ile, üçüncülüğü de 196 kilo ile Klejnowska kazandı.

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