Halterci eşini Avrupa şampiyonasına hazırlıyor

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da halter antrenörü Ahmet Taştan, 2015 yılında evlendiği sporcu eşi Melike Berna Taştan\'ı, Gençler ve 23 yaş altı Türkiye Halter şampiyonasında Türkiye 2\'ncisi yaptı. Melike Berna Taştan ise eşi Ahmet Taştan\'ın antrenmanlarda zorlamadığını, fakat başarı için çalışmak gerektiğini söyleyerek, tüm kadınları halter sporuna davet etti. Taştan çifti Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde halter antrenör olan Ahmet Taştan, 2014 yılından beri halter sporunda eğitim verdiği sporcusu Melike Berna Taştan ile 2015 yılında dünya evine girdi. Ahmet Taştan, Melike Berna Taştan ile hem eşi, hem de sporcusu olarak antrenmanlara devam etti. 24-27 Ağustos tarihleri arasında Çorum\'da düzenlenen Gençler ve 23 yaş altı Türkiye Halter şampiyonasında Melike Berna Taştan Erzincan\'ın ilk bayan halter sporcusu olarak Türkiye 2\'ncisi oldu. Bayanlar 90 kilogram sikletinde koparmadan 60, silkmeden ise 72, toplamda 132 puanla başarıyı sağladı.

Antrenör Ahmet Taştan, eşini örnek göstererek tüm bayanları halter sporuna davet etti. Taştan, \"Eşim Melike Berna Taştan\'ın 24-27 Ağustos 2017 tarihinde yapılan Gençler ve 23 yaş altında bayanlar 90 kilogram sikletinde, koparmada 60 ve silkmede de 72 puan alarak toplamda aldığı 132 puan ile Türkiye ikincisi oldu. Buradan bayan arkadaşlara sesleniyorum. Bayanlardan halterci olur mu, şeklinde bize çok laf geldi. Eşim bu konuda Erzincan\'da bir ilk. Bunu Erzincan halkına göstermiş olduk. Bütün bayan arkadaşlarımızı haltere davet ediyoruz. Başarımızı elde ettik. Allah\'ın izniyle başarılarımızı devam ettireceğiz. Hedefimiz Avrupa şampiyonası\" diye konuştu.

Melike Berna Taştan ise, antrenmanlarda eşinin zorlamadığını fakat başarı için çalışmak gerektiğini söyleyerek tüm bayanları halter sporuna davet etti. Berna Taştan, \"2014 yılı Mart ayından beri halter yapıyorum. Bu dördüncü lisanslı programımda 23 yaş altı halter şampiyonasında Türkiye 2\'ncisi oldum. Başarılarımın kaynağını eşime borçluyum. Hem hocam hem de eşim olduğu için bana desteği çok büyük bu konuda. Beni çok zorlamıyor ama başarı elde etmem için de bazı fedakarlıklarda bulunmamam gerekiyor. Onun çok iyi farkında. O da 25 yıllık sporcu olduğu için bana en büyük destekçim o olmuştur. Bu konuda diğer bayan arkadaşlarımı da davet ediyorum. Ben başarabildiysem sizde yapabilirsiniz. Hedefimiz Avrupa şampiyonası\" dedi

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