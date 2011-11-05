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Spor

Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı PARİS (A.A)

05 Kasım 2011 01:46

-Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı PARİS (A.A) - 04.11.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te yarın başlayacak Dünya Halter Şampiyonası'nın resmi açılış töreni yapıldı. Paris'e 40 kilometre uzaklıkta bulunan Disneyland içerisinde kurulan bir çadır salonda gerçekleştirilecek organizasyonun açılış seremonisinde bir konuşma yapan Uluslararası Halter Federasyonu Başkanı Dr. Tamas Ajan, 93 ülkeden 550 sporcunun mücadele edeceği Dünya Halter Şampiyonası'na katılan tüm ülke sporcularına başarı dileklerinde bulundu.  Konuşmanın ardından katılan tüm ülkelerin bayrakları podyumda sergilenerek, milli marşları eşliğinde göndere Fransa bayrağı çekildi. Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş, açılış töreninin ardından, sakatlıkları nedeniyle takımdan çıkarılan Nurcan Taylan, Bünyamin Sudaş ve İzzet İnce hakkında Türk basın mensuplarına bir değerlendirme yaptı.  Akkuş, Nurcan Taylan'ın iki gün önceki antrenmanda ağrıları olduğunu söylediğini belirterek, ''Buradaki müsabakada bizim için olimpiyat kotası mücadelesi ön planda olacak. Bu nedenle bir sıklette altın madalya alırken, sakatlığı nedeniyle diğer sıklette sıfır çekerse, bu bizim için başarı olmaz. Nurcan'ı, bu durumu göz önüne alarak yarıştırmadık'' dedi. Hasan Akkuş, bayanlarda daha önce elde ettikleri 4 olimpiyat kotasını korumak istediklerini ifade ederek, ''Hedefimiz, bayanlarda kazandığımız 4 kotayı korumak. Erkeklerde ise 5 kotayı 6'ya çıkarmak istiyoruz. Bu nedenle bizim açımızdan bu 3 sporcu bir kayıp değil. Sonuçta olimpiyat kotası mücadelesi verecek 6 erkek, 4 bayan sporcumuz müsabakalarda mücadele edecekler'' diye konuştu. Akkuş, 8 ülkenin, Uluslararası Halter Federasyonu'na (IWF) gerekli bildirimlerde bulunmamaları nedeniyle şampiyonadan men edildiklerini de sözlerine ekledi.

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