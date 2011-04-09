-HALTER MİLLİ TAKIMININ ZORUNLU İNİŞİ MOSKOVA (A.A) - 09.04.2011 - Avrupa Şampiyonasına katılmak üzere Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a giden Halter Milli Takımı sporcuları ve beraberindeki yolcuları taşıyan uçak, hava şartlarının kötü olması nedeniyle Moskova'ya zorunlu iniş yaptı. Kazan'da 11 Nisanda başlayacak Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'na gitmek için Ankara'da saat 15.00'te başlayan yolculuk, saat 09.00'da Moskova'da son buldu. Halterciler ve beraberindeki yolcular Türk Hava Yolları'nın (THY) saat 17.00 uçağı ile İstanbul'a, saat 21.00 uçağı ile de Kazan'a hareket etmek için uçağa bindi. İki kez Kazan Havaalanı'na inmek isteyen THY uçağı yoğun sis ve kötü hava şartları nedeniyle bunu başaramayınca rotasını Moskova'ya çevirdi. Moskova'ya saat 03.00'te inen uçakta bulunan milli takım sporcuları ve beraberindeki yolcular saat 09.00'a kadar uçağın içinde bekletildi. Uçak yetkilileri tarafından, Moskova'da yoğun kar yağışı nedeniyle uçağın yeniden İstanbul'a döneceği, Kazan'a gidemeyeceği anons edildi. Halter Milli Takım kafilesi yöneticileri ise iki yıldır çalıştıkları şampiyonayı kaçırmamak için Moskova'dan 850 kilometre uzaklıktaki Kazan'a karayoluyla gitmeye karar verdi.