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Spor

Halter Milli Takımı Fransa'da PARİS (A.A)

02 Kasım 2011 19:31

-Halter Milli Takımı Fransa'da  PARİS (A.A) - 02.11.2011 - Dünya Halter Şampiyonası'na katılacak Türk Milli Takım kafilesi Fransa'ya geldi. Paris hava alanına inen milli takım kafilesinde 8 antrenör, 7 bayan, 8 de erkek sporcu bulunuyor. Milli takım kafilesi uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Paris'e ulaşırken, sporcular günün yorgunluğunu dinlenerek attı.  Şampiyonada Türkiye'yi bayanlar 48 kiloda Nurcan Taylan ve Nurdan Karagöz, 53 kilo Aylin Taşdelen ve Fatma Ebru Pekmezci, 58 kiloda Bedia Tunadağ, 63 kiloda Neslihan Okumuş ve artı 75 kiloda Ummuhan Uçar, erkekler 62 kiloda Bünyamin Sezer ve Hurşit Atak, 69 kiloda Mete Binay ve Ekrem Celil, 77 kiloda Semih Yağcı, 85 kiloda İzzet İnce, 94 kiloda İbrahim Arat ve artı 105 kiloda Bünyamin Sudaş temsil edecek. -Doping numunelerinin sonucu hala yok- Öte yandan, Milli Olimpiyat Komitesi Doping Kontrol Merkezi'nce 6 erkek, 4 bayan sporcunun doping kontrolleri nedeniyle alınan numunelerinin tahlil sonuçlarının henüz yapılamadığı, antrenörlerin de bu konuda tedirgin olduğu öğrenildi. Olimpiyat Komitesi'nin numuneleri Atina'daki merkeze gönderdiği, normal sürede yapılan tahlillerin 100 Avro'ya, acele olanların ise 120 Avro'ya yapıldığı 20 Avroluk farkı Olimpiyat Komitesi'nin ödememesinden kaynaklanan bir sorun olduğu bildirildi.    

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