-HALTER FEDERASYONU'NDAN PAKİSTAN'A ANLAMLI DESTEK İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - Türkiye Halter Federasyonu, Türkiye'de düzenlenecek dünya şampiyonası'na katılacak Pakistan Milli Takımı'nın masraflarını üstlenecek. Federasyon, Antalya'da 17–27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası'nı katılacak Pakistan Milli Takımı'nın masraflarını üstleneceğini bildirdi. Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş, Pakistan'ı vuran sel felaketinden etkilendiklerini belirterek, ''Ev sahipliği yapacağımız Dünya Şampiyonası'nda ülkemize gelecek Pakistan Milli Takımı'ndan herhangi bir konaklama ücreti almayacağız. Pakistan Halter Federasyonu ile irtibata geçtik. Bunun üzerine ülkemize gelecek olan 4 sporcu ve antrenörün tüm konaklama masrafı ülkemize ait olacak'' dedi. Şampiyonada akredite ve doping çalışmaları için kesilen ücretin Uluslararası Halter Federasyonu'na (IWF) ait olduğunu dile getiren Hasan Akkuş, ''IWF Başkanı Tamas Ajan ile görüştüm. Bu hareketimizi oldukça anlamlı buldu. Böylelikle hem Halter Federasyonu hem de Uluslararası Halter Federasyonu, Pakistan Milli Takımı'ndan hiçbir ücret almayacak'' diye konuştu.