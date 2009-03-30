Halsizliğinizi boşvermeyin

"Akşam vakitlerine doğru pilim bitiyor” diyenlerdenseniz… Yemeklerden sonra şiddetle tatlı ihtiyacı hissediyorsanız… Ve 2-3 saatte bir acıkıyorsanız… Bu durum “hipoglisemi” yani kan şekeri düşüklüğü yaşadığınıza işaret edebilir.



Suadiye Memorial Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Oya Yüksek “ kan şekeri düşüklüğü ve çözüm yolları “hakkında bilgi verdi.



Düzensiz beslenme ve fiziksel aktivite azlığı en önemli nedenleri



Hipoglisemi çok yaygın olan fakat çoğunlukla tansiyon düşüklüğü ile karıştırılan bir problemdir. Özellikle kan şekerlerini kontrol eden insülin hormonunun metabolizmasındaki bozulmalardan meydana gelmektedir. Ailede diyabet eğilimi görülen bireylerde ve insülin direncinde oluşan bir sorundur. Diğer tetikleyen nedenler ise düzensiz beslenme ve fiziksel aktivite azlığıdır.



Test şart



Eğer yemeklerden sonra tatlıya istek, halsizlik, çabuk acıkma, sinirlilik hali, terleme gibi durumlar yaşanıyorsa mutlaka belirli testlerin sık aralıklarla yapılması gerekmektedir. Bu testler; açlık-tokluk şekerleri ile açlık-tokluk insülin düzeyleridir. Bu testlerle birlikte hipoglisemi teşhis edilebilir. İleride diyabet teşhisinin geciktirilebilmesi için koruyucu tedavi önemlidir.



Glisemik indeks kavramı



Her besinin kan şekerini yükseltici ve dolayısıyla vücuttan salınan insülin düzeyini etkileyen bir mekanizması vardır. Glisemik indeksi 55'in altında olan besinler düşük, 55-70 arasında olanlar orta, 70'in üstünde olanlar yüksek olarak tanımlanır.



Öğün içeriği ve önemli öğünler



Glisemik endeksi düşük olan gıdaları tercih edin



Öğünlerin mutlaka düzenli olması gerekirken öğünlerde ve ara öğünlerde alınan gıdaların orta veya düşük glisemik indeksli olanları tercih edilmelidir. Ayrıca hipoglisemi derecesine göre krom minerali uzman kontrolünde destek ürün olarak verilebilir.



Kahvaltı çok önemli



Öğün olarak kahvaltı ve ikindi öğünü kan şekerlerini dengede tutmak ve günü iyi geçirebilmek açısından önemli öğünlerdir. Kahvaltıda mısır gevreği tüketilecekse şekersiz olanları tercih edilmelidir ama çoğunlukla klasik bir kahvaltı daha yararlı olacaktır. Tatlı ihtiyacı ise kuru kayısı ve doğal reçellerle (şekersiz ve tatlandırıcı içermeyen) sağlanabilir. İkindi öğünü ise günün geri kalan bölümü açısından önemlidir. Burada ise alternatif olarak meyveli yoğurt, tost, meyve veya kolay taşınabilmesi açısından leblebi tercih edilebilir.



İçecek tercihi ve miktarına da dikkat edin



Ayrıca; gün içinde tüketilen çay-kahve miktarlarına ve içlerine eklenen şeker miktarına dikkat etmek gerekir. Eklenen şeker veya içilen çay-kahve sıklığı mutlaka azaltılmalıdır. Özellikle kahvenin kan şekerini düşürücü etkisinden dolayı aç karnına içilmemesi gerekir. Kahve gibi alkolünde aynı etkisi olduğundan alkol alımına da dikkat etmek gerekir.

