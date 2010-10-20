-HALONEN: TÜRKİYE'NİN AB SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ HELSİNKİ (A.A) - 20.10.2010 - Finlandiya Cumhurbaşkanı Tarja Halonen, "Türkiye'nin, Avrupa Birliği üyeliğini destekliyoruz" dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Tarja Halonen ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Resmi Konutu'nda yapılan görüşmenin başında Erdoğan ve Halonen gazetecilere açıklamalarda bulundular. Finlandiya Cumhurbaşkanı Halonen, yaptığı açıklamada, Türkiye ile Finlandiya'nın çok eski iki dost ülke olduğunu kaydederek, Başbakan Erdoğan'ın temaslarının çok iyi geçmesini ümit ettiğini söyledi. Halonen, ''Biz, hem ülke olarak hem kişisel olarak iki eski dostuz. Geçen hafta Orta Doğu'daydım, sizden ve ülkenizden çok iyi şekilde bahsedildiğini duydum. Ve ben de sizden ve ülkenizden bahsettim. Aynı şekilde, Türkiye'nin, Avrupa Birliği üyeliğini destekliyoruz. Bu süreci ilgi ve destekle izlemeye devam ediyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan da Finlandiya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ev sahibi Halonen'e teşekkür etti.