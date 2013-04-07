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Halle Berry ikinci kez anne oluyor

ABD'li oyuncu Halle Berry, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor

07 Nisan 2013 14:48

Hollywood yıldızı Halle Berry'nin sözcüsü ünlü oyuncunun hamile olduğunu açıkladı.

Eski sevgilisi Gabriel Aubry'den 5 yaşında kızı olan 46 yaşındaki Berry'nin bu kez erkek çocuk beklediği açıklandı.

Oscar'lı Berry, geçtiğimiz Mart ayında Fransız oyuncu Oliver Martinez'le nişanlanmıştı. Birkaç ay önce kızının babası olan Aubry ile yaşadığı tartışmalar nedeniyle zor günler geçiren Berry'nin çok heyecanlı olduğu belirtildi.

Çift, hamilelik haberleri doğrulandıktan sonra New York'ta görüntülendi. Berry'nin şimdiden belirginleşen karnı dikkat çekti.

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