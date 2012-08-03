Halkın yüzde 75'i Suriye'ye müdahaleye karşı

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (BİLGESAM) Suriye raporuna göre, vatandaşların yüzde 75’i; Türkiye’nin, Suriye’ye karşı bir askeri müdahalenin içerisinde fiili olarak yer almasını istemiyor.

AKP’nin Suriye politikasını destekleyenlerin oranı yalnızca yüzde 45’te kalırken ülkedeki muhaliflerin Türkiye tarafından desteklenmesini onaylayanların oranı da yüzde 40’ta kalıyor. Her 10 kişiden 6’sı Esed'in devrilmesi durumunda kuzeyde bir Kürt devleti kurulacağına ve bunun Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile birleşmesinden endişe duyuyor.

Fırat Kozok'un Cumhuriyet'teki haberine göre; Emekli Büyükelçi İlter Türkmen, eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk ile emekli bakan ve generallerin bünyesinde bulunduğu BİLGESAM, Suriye raporuyla önemli bir konuya parmak bastı. “Suriye Sorunu ve Türk Dış Politikasına Toplumsal Bakış” başlıklı raporda, Suriye’ye olası bir askeri müdahale ve muhaliflerin durumuna ilişkin yurttaşların görüşlerine yer verildi. Rapordan yansıyan satır başları şöyle:

Çalışma bulgularına göre, Türkiye’nin Suriye politikasını doğru bulanların oranı yüzde 45 düzeyinde.

Suriye’ye karşı bir askeri müdahalede Türkiye’nin rolü sorgulandığında; insanların yüzde 36.8’lik bir kesimi “Türkiye’nin hiçbir askeri operasyona katılmaması ve bu operasyonları desteklememesi” görüşünü savunurken yüzde 38’i “Türkiye’nin BM veya NATO şemsiyesi altında düzenlenecek operasyonlara sadece destek vermesi” görüşünü destekliyor.. Bu durum, toplumun yaklaşık yüzde 75’lik bir kesiminin Türkiye’nin Suriye’ye karşı bir askeri müdahalenin içinde fiili olarak yer almasını istemediğini ortaya koyuyor.



Müdahale Batı’ya yarar



Halkın yalnızca yüzde 40.9’u Türkiye’nin Suriye’deki muhalif gruplara destek olması gerektiğini düşünüyor.

Suriye’deki şiddet olaylarına karşı Türkiye’nin tavrı sorgulandığında, yüzde 43.4 ile en büyük kitlenin sorunun görüşmeler yoluyla çözülmesi, örneklemin yüzde 32.7’si bu konunun Suriye’nin iç sorunu olduğu ve Türkiye’yi ilgilendirmediği ve 21.8’lik bir kesim ise uluslararası askeri müdahale görüşünü destekliyor.

Suriye’ye yönelik bir askeri müdahalenin en çok hangi ülkenin çıkarına hizmet edeceği sorulduğunda; insanların yüzde 72’si cevap olarak Batılı emperyal güçleri işaret ediyor. Bir uluslararası askeri müdahalenin Suriye halkının menfaatlarına hizmet edeceğine inananlar yüzde 27.5’te kalırken müdahalenin Ortadoğu barışına hizmet edeceğini düşünenler yüzde 18.6 ve Türkiye’nin menfaatlarına hizmet edeceğini düşünenler yüzde 17.6’da kalıyor.

Yaklaşık olarak her 10 kişiden 5’i Esed’in düşmesi durumunda Suriye’nin parçalanacağına, 6’sı ise bu durumda kuzeyde bir Kürt devleti kurulacağına inanıyor.

Suriye’de kurulacak bir Kürt devletinin Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile birleşeceğine inananların oranı da yüzde 61.8’e ulaşıyor.

Ortaya çıkan bu tablo, yurttaşların Suriye konusunda ciddi bir biçimde endişeli olduklarını gösteriyor.