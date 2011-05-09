T24

Halkın yüzde 72’si ÖSYM’ye güvenmiyor



Demir için yapıldı





Sınavlar adil değil







ÖSYM’ye güven var mı?



Tatmin açıklamaları ters tepti!



Demir’e kırmızı kart

Milliyet gazetesi yazarı Abbas Güçlü'nün bugün (09 Mayıs 2011) yayımlanan yazısı şöyle:Şifre skandalı üzerine Metro POLL Araştırma tarafından 33 ilde yapılan araştırmaya katılanların yüzde 68’i ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir’in istifasını istedi. Sadece yüzde 18’lik kesim Demir için “görevde kalmalı” dediAraştırmaya katılanlar ÖSYM’ye güvenmediklerini söylerken, Başkan Prof. Dr. Ali Demir’in istifasını istedi ve şifre skandalından hükümeti de sorumlu gördüklerini belirtti. Bu da “Yetkililer acil önlem almalı” diye yorumlandı.Metro POLL Araştırma şirketinin aboneleri için yaptırıp bize de gönderdiği kamuoyu araştırmasından çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen araştırmaya göre, birkaç yıl öncesine kadar, Türkiye’nin en güvenilir kurumlarından birisi olan ÖSYM’ye duyulan güven, dibe vurdu.Yoğun kamuoyu baskısına rağmen, koltuğunda oturmaya devam ÖSYM Başkanı Ali Demir’in istifasına yönelik soruya, katılımcıların üçte ikisi “evet“ dedi.Yaşanan “şifre skandalı”nda hükümetin de sorumluluğu olduğuna inanlar da azımsanmayacak kadar yüksek. Anketi gerçekleştiren araştırma şirketinin yöneticelerinin, anket yorumunda yer alan şu cümle ise gidişatın çözümüne yönelik en önemli ip uçu:“Yaşanan bunca olaydan sonra halkın büyük çoğunluğu (yüzde 68) Prof. Dr. Ali Demir’in istifa etmesini istediği tespit edilmiştir. Görevinde kalmasını uygun görenler sadece yüzde 18’dir.Yetkililerin acilen konuya eğilmeleri, gençlerin ve ailelerinin huzursuzluğunu giderecek tedbirleri almaları gerektiği kanısındayız”Metro POLL yöneticileri, araştırmanın temel amacının, son günlerde ÖSYM’de yaşanan sorunlara ilişkin halkın görüşlerini almak olduğu belirttiler.Araştırma; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van, ve Zonguldak’ı içeren 31 ilin merkez ilçe/ilçeleri, diğer ilçeler ve köylerinde 6-7 Mayıs tarihleri arasında toplam 1458 kişi ile yapıldı. Araştırma cinsiyet, yaş, il ve illerdeki merkez ilçe/ilçeler, taşra ilçeleri ve köy kotaları uygulanarak, 0.95 güven sınırları içinde ± 2.6 hata payı ile CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi.Prof. Dr. Özer SENCAR, Prof. Dr. İhsan DAĞI, Prof. Dr. Doğu ERGİL, Dr. Sıtkı YILDIZve Dr. Vahap COŞKUN’dan oluşan araştırma grubunun, “yönetici özeti“ şöyle:“Son bir yılda ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sürekli olarak sorunlarla karşılaşılmıştır. Özellikle son yapılan YGS’de ortaya çıkan olaylar toplumun büyük kesiminin tepkisini çekmiştir ve halen sorun devam etmektedir.Bu sorun bilhassa sınava giren öğrenciler ve ailelerinde büyük bir huzursuzluk kaynağı olmuştur. Yaşanan bu olayların halk tarafından nasıl algılandığını görmek için Nisan-2011 Türkiye Siyasal Durum Araştırması içine konuyla ilgili katılımcılara dört soru yönlendirilmiştir.Halkın Sınava ve ÖSYM’ye Yönelik Algısı: Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun (yüzde 76) sınavın adil ve dürüst bir şekilde yapılmadığı kanısında olduğu, ayrıca yüzde 72’sinin ÖSYM kurumuna güvenmediği belirlenmiştir. Toplumda çok etkin bir yeri olan ÖSYM ve onun yaptığı sınavlar hakkında kamuoyunun bu kadar olumsuz bir kanaate sahip olması endişe verici bir durumdur.Hükümetin sorumluluğu:Araştırmaya katılanların yarısından fazlasının (yüzde 56) üniversiteye giriş sınavında son yaşanan şifre krizinde hükümetin de sorumluluğunun olduğuna inandığı belirlenmiştir.ÖSYM Başkanı istifa etmeli mi? Yaşanan bunca olaydan sonra halkın büyük çoğunluğu (yüzde 68) Prof. Dr. Ali Demir’in istifa etmesini istediği tespit edilmiştir. Görevinde kalmasını uygun görenler sadece yüzde 18’dir.Yetkililerin acilen konuya eğilmeleri, gençlerin ve ailelerinin huzursuzluğunu giderecek tedbirleri almaları gerektiği kanısındayız.”Araştırmada can alıcı sorular dikkat çekiyor. En önemlisi ÖSYM ve onun gerçekleştirdiği sınavların inandırıcılığına yönelik. İşte soru ve verilen cevaplar:Son bir yıl içerisinde önce KPSS, ardından da YGS ve ALES’te yaşanan sınavlar nedeniyle güven erozyonuna uğrayan ÖSYM’nin halk nezdindeki güvenirliği şaşırtıcı düzeyde. İşte güvenirlik tablosu:Şifre iddialarının ortaya atılmasından sonra peş peşe gelen “tatmin oldum” açıklamaları, görünen o ki, iktidarın da bu konuda taraf olduğu algısı yaratmış. İşte bu yöndeki soru ve verilen cevaplar:ÖSYM Başkanı Ali Demir, son bir kaç ayda, isminden en çok söz edilen kişi oldu. Şifre iddialarıyla birlikte, iktidar dışında hemen her kesim ısrarla istifasını istedi. Ama o bunu hiç aklından bile geçirmedi. Peki kamuoyu bu konuda ne düşünüyor? İşte cevabı:Özetin özeti: Araştırmaya göre, ÖSYM Başkanı Prof. Ali Demir’in inadı, sadece ÖSYM’yi değil, konunun direkt muhatabı olmamasına rağmen iktidarı da yıpratıyor. Bu hafta içerisinde çok önemli gelişmeler olabilir!..