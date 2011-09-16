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Yaşam

Halkın Portakalı'nda yarışacak filmler ANTALYA (A.A)

16 Eylül 2011 17:09

-Halkın Portakalı'nda yarışacak filmler  ANTALYA (A.A) - 16.09.2011 - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) işbirliğiyle 8-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Halkın Portakalı Kısa Film Yarışması'nda yer alacak filmler ve filmleri değerlendirecek jüri belli oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Halkın Portakalı Kısa Film Yarışması'nda 10 film yer alacak. Halkın Portakalı programı çerçevesinde çekimi yapılan filmlerin teması, Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki ana teması olan ''kadın'' olarak belirlendi. Diğer kategorilerde olduğu gibi, Halkın Portakalı jürisi de, festivalin ana temasına uygun olarak kadınlardan oluştu. 7 kişiden oluşan Halkın Portakalı jürisinde Necla Algan (Sinema Yazarı), Filiz Otyam (Sanatçı), Bingöl Elmas (Yönetmen), Ayla Yüksel (Yönetici-Öğretmen), Akgün Keskin Sakarya (Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı), Gülsen Tuncer (Oyuncu), Deniz Filiz (Avukat) yer aldı. Çekimi tamamlanan ''Renkler'', ''1Gün'', ''Zincirleme'', ''Rengim'', ''Ça6dır'', ''Kumanda'', ''Veda'', ''Resimdeki Hayal'', ''Gül Ve Silah'' ve ''Na Rupsi'' adlı filmler bu yılın Halkın Portakalı'nda yarışmaya hak kazandı.   Halkın Portakalı dalında yarışmaya hak kazanan filmler, 9 Ekim akşamı AKM Amfitiyatro'da halkla beraber jüri tarafından izlenecek. 13 Ekim'de tüm ekiplere plaketlerinin sunulacağı Halkın Portakalı Gala Gecesi'nde, ilk üçe kalan filmler açıklanacak. Halkın Portakalı ödülüne değer görülen film ekiplerine ödülleri, 14 Ekim kapanış ve ödül töreninde sunulacak. Bu yılın Halkın Portakalı Yarışması'nda birinci seçilen filme 30 bin, ikinci filme 20 bin, üçüncü filme 10 bin TL ödül ve Halkın Portakalı heykelciği verilecek.

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