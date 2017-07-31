Halkın Hukuk Bürosu'ndan açlık grevi kararı

Halkın Hukuk Bürosu, 145 gündür açlık grevinde olan tutuklu eğitimcilere destek için bir günlük açlık grevi başlattıklarını duyurdu.

Halkın Hukuk Bürosu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilmelerinin ardından 'işimi geri istiyorum' talebiyle Ankara Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı'nın önünde eyleme başlayan, 145 gündür açlık grevinde ve tutuklu olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için 1 günlük açlık grevi başlattıklarını açıkladı.

Büro'nun kendi Twitter hesabında paylaşılan mesaj ise şöyle: