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Politika

Halkın Hukuk Bürosu'ndan açlık grevi kararı

Büro, Twitter hesabından açıklama yaptı

31 Temmuz 2017 19:52

Halkın Hukuk Bürosu, 145 gündür açlık grevinde olan tutuklu eğitimcilere destek için bir günlük açlık grevi başlattıklarını duyurdu.

Halkın Hukuk Bürosu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilmelerinin ardından 'işimi geri istiyorum' talebiyle Ankara Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı'nın önünde eyleme başlayan,  145 gündür açlık grevinde ve tutuklu olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için 1 günlük açlık grevi başlattıklarını açıkladı.

Büro'nun kendi Twitter hesabında paylaşılan mesaj ise şöyle:

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