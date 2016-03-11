Halkın Hukuk Bürosu: Berkin Elvan'ı vuran polis Emin Y.

Halkın Hukuk Bürosu, Gezi Parkı eylemlerinde Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurularak 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan'ı vuran polisin kimliğini açıkladı. Halkın Hukuk Bürosu'nun açıklamasına göre Berkin Elvan'ı vuran kişinin Emin Y. adındaki çevik kuvvet polisi.

İki yıl önce Ulusal Kriminal Büro'nun savcılığa gönderdiği raporda da adı geçen ve araştırılması istenen Emin Y.'nin, Ocak ayındaki Jandarma Kriminal Raporu'nda da silahı ateşlemiş olabileceği belirtiliyordu.

Emin Y., şüpheli olarak 9 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu’nda şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde Gezi Parkı eylemlerinde nerede görev yaptığını dahi hatırlamadığını söyledi.

Cumhuriyet'ten Ali Açar ve Canan Coşkun, şüpheli polis Emin Y.’nin ifadesinde ulaştı. Emin Y. şunları söyledi:

“Ben olay tarihinde İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde 62971 numaralı grupta kalkancı olarak görevliydim. Benim ZET tüfeği kullanma sertifikam yoktur. Kasım 2011 tarihinde İstanbul’a gelmiştim. İlk görev yerim idi. Bu nedenle olay yerini tam olarak hatırlamıyorum. Olay gününü de anımsamıyorum. Çünkü o tarihlerde Gezi Olayları nedeniyle birçok yerde görevlendirilmiştim. Ancak Okmeydanı’nda görevlendirilmiş olduğumuzu hatırlamıyorum. Ben sertifikam da olmadığı için o tarihlerde hiç gaz tüfeği kullanmadım. Grup komiseri Enver Turan’ı daha önce o grup komiseri olduğu için hatırlıyorum. Ancak olay günü orada olup olmadığını hatırlamıyorum. Kadir Eyüp Hambaloğlu isimli komiseri tanırım. Kendisi ile bir görevde birlikte olduğumuzu hatırlıyorum. Ancak bu olay olup olmadığını çıkaramıyorum.”

Emin Y., kendisine olay anına ilişkin gösterilen TOMA görüntülerindeki kolu sargılı polisle ilgili, “Söz konusu fotoğrafta 1. ZET’çi olarak etine dolgun olarak tanımlanan kişi ben değilim. Kendisini hatırladım. Görüntülerde kolu sargılı olan görevlinin Fatih Dalgalı olup olmadığını bilemiyorum. Söz konusu görüntülerde ben yokum” dedi.

Emin Y.’ye Jandarma Kriminal Laboratuarı ve Ulusal Kriminal Büro’nun düzenlediği bilirkişi raporlarındaki gaz tüfeği kullanan polislerin görüntüleri sorulduğunda ise, “1. ZET’çi olarak tanımlanan kişi ben değilim. Kolu sargılı 2. ZET’çiyi tanımayadım. Grubumuzun şefi Yusuf Uyanık idi. Bu itibarla suçlamayı kabul etmiyorum” diye konuştu.