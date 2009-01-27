Halkın çoğunluğuna göre ‘Ergenekon örgütü’ var

A&G şirketi tarafından 33 ilde yapılan araştırmada, halkın yüzde 61.7’sinin Ergenekon örgütünün varlığına inandığı belirlendi



Milliyet gazetesinin haberine göre yetişkin seçmen nüfusun yüzde 49.3’ü, “Ergenekon nedir?” sorusuna, “Suç işlemiş çetecilerin - darbecilerin yargılandığı bir dava” yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 22.3’ü ise, “Hükümetin muhalefeti ve askeri sindirmek için kullandığı bir bahane” dedi.



“Dava sürecinde her şey hukuk içinde işliyor” diyenlerin oranı yüzde 32.8 olurken, “Devlette çeteleşme olduğu doğru ama bazı kişilere de gözdağı vermek için davaya dahil ediyorlar” diyenlerin oranı ise yüzde 26.9 çıktı. “Bu dava tamamen AKP’nin siyasi bir manevrası diyenlerin oranı da yüzde 14.5... Eğitim seviyesi yükseldikçe, “çeteleşme var ama bazı kişilere de gözdağı veriyorlar” yanıtlarının arttığı gözlendi.



İşte araştırmadan çarpıcı satır başları:



“Ergenekon örgütünün var olduğuna inanmıyorum” diyenler yüzde 20.3’te kalıyor.

Üniversite mezunlarının yüzde 62’si Ergenekon’un varlığına inanıyor.

“Bugün seçim olsa oyumu AKP’ye veririm” diyenlerin yüzde 74.9’una göre Ergenekon var.

Bu oran “Oyum MHP’ye” diyenlerde yüzde 64.3’e, “Oyum CHP’ye” diyenlerde ise yüzde 51’e düşüyor.



Kanaatlerdeki farklılık dava sürecinin işleyişinde çıkıyor



Şirketimizin 17-19 Ocak 2009 günleri oldukça geniş kapsamlı bir örneklemde yaptığı araştırmanın çarpıcı sonuçları kısaca şöyledir;

Seçmen kamuoyunda Ergenekon örgütü diye bilinen bir gizli yapılanmanın olduğuna yüksek oranda inanmaktadır. CHP seçmeni hariç tüm partilerin seçmenlerinin önemli bir bölümü bu dava suç işlemiş çetelerin / darbecilerin yargılandığı bir davadır demektedir.

Ergenekonla ilgili seçmen kanaatlerindeki farklılık dava sürecinin işleyişi ile ilgili düşüncelerde ortaya çıkmaktadır. Ergenekon diye bir örgüt vardır, bu dava çetecilerin yargılandığı davadır diyen her 3 kişiden biri, bir çeteleşme olduğu doğru ancak, bazı kişiler davaya dahil edilerek gözdağı verilmeye çalışılıyor diye düşünmektedir.



Araştırmanın künyesi



Araştırma, 17-19 Ocak 2009 tarihleri arasında, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, 33 il ve 121 ilçede bunlara bağlı 134 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 1201’i kadın toplam 2 bin 407 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı. Çalışmanın yürütüldüğü 33 il şöyle: Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Ordu, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak.

