'Halkımızın AB'ye güveni düştüyse bunun kabahati AB ülkelerinindir'

İlerleme Raporu'nu değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Halkımızın AB'ye karşı bağlılığında büyük bir düşme oldu. Bunun kabahati AB ülkelerinindir" dedi.

Arınç, partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, raporla ilgili gelişmeleri, kente gelirken takip ettiğini söyledi.

'Engel üstüne engel çıkarttılar'

Raporun Türkiye için önemine dikkati çeken Arınç, şöyle konuştu: "Bu, Türkiye için önemlidir. Neden? Çünkü biz AB'de, şu anda 2005'ten bu yana müzakere eden bir ülkeyiz. Halkımızın AB'ye karşı bağlılığında veya tercihinde büyük bir düşme oldu. Yüzde 75'lerden bugün geldiğimiz nokta yüzde 18-20'ler seviyesidir. Bunun kabahati bizde değil. Bunun kabahati, Türkiye'ye bir şekilde engel üstüne engel çıkaranlar, Türkiye'yi sorgulamaya kalkanlar, sorumsuz davranan AB ülkelerinindir. Biz buna rağmen, 50 yılın bir hayali olan, Türkiye'nin AB'ye girme meselesinde geri adım atmadık, dersimize çalıştık, ev ödevimizi yaptık."

'Raporun 'demokrasi paketi'ni övmesi olumlu'

Demokratikleşme paketiyle ilgili övgü ifadelerinin raporda yer aldığını dile getiren Arınç, "Özellikle hükümetin reformlardaki kararlılığı, yüzde 10 seçim barajındaki değişiklik projeleri, özel okullarda farklı dildeki eğitim, harfler konusu, yargı reformu ve diğer konularda Sayın Başbakanımızın açıkladığı ve büyük bir kısmının bir hafta içinde gerçekleştiği son reform paketine, raporda olumlu bakılıyor. İnsan hakları ve özgürlükler bakımından biz bunu elbette olumlu karşılıyoruz, gereğini yapacağız" ifadesini kullandı.

Askerlik süresi

Uzun dönem askerlik süresinin kısaltılmasıyla ilgili dün bayram namazı çıkışında açıklama yaptığını hatırlatan Arınç, böylece hükümetin yeni bir atılım yapmış olduğunu bildirdi.

Bayramdan sonraki günlerde bu gerçekleşirse görevinde 12 ayı dolduran askerlerin derhal terhis edileceğini kaydeden Arınç, bundan sonra askere alınacak gençlerin, yeni sisteme adapte olacağını belirtti.

''Paket', AB Değerlendirme Raporu'nda da bulunmalı'

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da, özelikle Demokratikleşme Paketi'nin Avrupa Birliği Değerlendirme Raporu'nda yer alması için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Atalay, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı ve Kırıkkale Belediyesinde düzenlenen bayramlaşma programlarının ardından Kırıkkale Valiliğinde gerçekleştirilen ve kent protokolünün bayramlaştığı törene katıldı.

Atalay, burada bir gazetecinin Avrupa Birliği Komisyonu'nun açıkladığı İlerleme Raporu'nda, Demokratikleşme Paketi ve daha önce devreye sokulan yargı reformu paketlerinden olumlu yönde bahsedilmesi ile ilgili düşüncesini sorması üzerine, konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, özelikle Demokratikleşme Paketi'nin Avrupa Birliği Değerlendirme Raporu'nda yer alması için de yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

"Rapordan memnunuz"

Rapordan memnun olduklarını ifade eden Atalay, şöyle konuştu: "Demokratikleşme Paketi, benim koordinasyonumda 3-4 ay çalışılan bir dokümandır ve Türkiye'de bütün vatandaşlarımızı ilgilendiren özgürlük alanları açtı. Kıyafetten, nefret suçları gibi konulara kadar geniş bir yelpazede özellikle nefret suçları gibi konular tabi Avrupa Birliği'nin de, dünyanın da hep gündeminde olan konular. Bizim paketin en yoğun kısmı buna ait, 15 civarında ceza kanununun maddesini değiştiriyoruz. Bir de tabi hayat tarzı ile ilgili çok keskin vurgular getirdik. Türkiye'de hayat tarzına müdahale gibi kaygılar daima olagelmiştir. Bu pakette ceza kanununda özellikle hayat tarzına müdahaleyi önleyici, cezalandırıcı çok çeşitli hükümler getirdik. O da özgürlük alanının önemli bir boyutu. Orada da kastımız şu: bütün vatandaşlarımız kendi inancını, düşüncesini, geleneği, kıyafetini, kültürünü özgürce yaşasın ve uygulasın. Hiç kimse, kimseye bu konuda müdahale edemesin."

Paket, Meclis'ten 'toba yasa' şeklinde geçecek

İdari tasarrufla çözülecek dört konu olduğunu, bunları bayramdan önce tamamladıklarını dile getiren Atalay, "Şimdi yasalar kaldı, bu yasaları da bayramdan sonra toplu olarak, tasarı şeklinde Meclise göndereceğiz. Pakette yer alan çok sayıda kanun tasarısı var, o kanunla ancak onlar gerçekleşecek, seçim sistemi ile ilgili, diğer konularla ilgili olanlar var, bütün bu konuları Meclise hükümet tasarısı olarak ve toplu şekilde inşallah göndereceğiz" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Atalay, Demokratikleşme Paketi'nin bir özelliğinin de, her şeyin hazır olması olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yani biz orada temennilerle yetinmedik, hangi kanunda, hangi maddenin değiştirileceği, nasıl değiştirileceği gibi dosyalarımız da hazır. Bir kısım yasalar var ki bunlar Meclise bağımsız tasarı olarak gidecek ama değişik kanunlarda, seçim, siyasi parti, il idareler kanunu gibi kanunlardaki gibi belirli maddeler bunların hepsi, torba yasa haline getirilecek ve hemen bayramdan sonra da inşallah onları Meclise intikal ettireceğiz."