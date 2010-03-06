T24 LogoT24 Logo
Politika

'Halkımız rezaleti canlı izledi'

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD’de oylanan sözde Ermeni soykırımı tasarısının Türkiye’de maç gibi canlı yayınlanması ile ilgili Hürriyet gazetesi

06 Mart 2010 02:00

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD’de oylanan sözde Ermeni soykırımı tasarısının Türkiye’de maç gibi canlı yayınlanması ile ilgili Hürriyet gazetesine konuştu. Davutoğlu, “Halkımız oylamanın ne kadar gayri ciddi ve rezalet içinde gerçekleştiğini canlı izledi” dedi. Büyükelçi Namık Tan’ı normalden erken göreve başlattıklarını söyleyen Davutoğlu şöyle konuştu: “Ağırdan alsaydık istişare için çağıracak elçimiz olmazdı.”

Davutoğlu'nun uçağı, zincirleme kazaya karıştı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD’de oylanan sözde Ermeni soykırımı tasarısının Türkiye’de maç gibi canlı yayınlanması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu, “İyi ki televizyonlar her anı verdi. Halkımız oylamanın ne kadar gayri ciddi ve rezalet içinde gerçekleştiğini canlı izledi. Orada oy veren bazı milletvekillerinin kulağına ‘evet’ diye fısıldandı. ‘Evet’ dediler. Tarihi ve kritik bir konuda nasıl oy verdiklerini herkes bizzat gördü” dedi.

Üç günlük ziyaret kapsamında İspanya, Almanya ve Suriye’ye giden Davutoğlu, özel olarak uçağa davet ettiği Hürriyet’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.


Önceden özellikle gönderdik

Muhtemel krizi öngörerek Büyükelçi Namık Tan’ı Şubat başında normalden erken göreve başlattıklarını söyleyen Davutoğlu “Süreci bilerek hızlandırdık. Washington’a gönderdik. Biraz ağırdan alsaydık istişare için Ankara’ya çağıracak imkânımız ve elçimiz olmazdı. Bu kozumuzu kullanamazdık” dedi. Ne zaman döneceği konusunda ise “Uzun sürebilir. İki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamı çok geniş” diye anlamlı mesaj verdi. Davutoğlu, Katar’da Hillary Clinton ile Başbakan Tayyip Erdoğan’ın uzayan ve bu nedenle bir ABD’li diplomatın girmek istediği o görüşmenin de Ermeni tasarısının görüşülmesi nedeni ile sarktığını söyledi.


İki plan hazırlamıştık

Ermeni tasarısı kabul edilir edilmez Türkiye’nin yaptığı jet açıklamayı ise Davutoğlu, “Önceden özellikle planlamıştık’ diye açıkladı. İki ihtimale göre hazırlık yaptıklarını belirten Davutoğlu “Oylamadan önce Başbakan’la bütün opsiyonları konuştuk. 2 ayrı plan hazırladık. Tasarının geçme ve geçmeme durumuna göre, 2 ayrı açıklama da yazdık. Sonuç açıklanır açıklanmaz da daha 1 dakika dolmadan hükümetin tepkisini kamuoyuna duyurduk. Şimdi, hazırladığımız planı adım adım uygulayacağız” diye konuştu.

Musevi lobileri ile ilgili “Aramız kötü diye desteklerini çektiler ve tasarı komisyondan geçti” eleştirilerinin haksız olduğunu söyleyen Davutoğlu, “Sonuçlar ortada. Yahudi lobisinin desteğini aldığımız oylamalarda tasarıya hayır oyu daha düşüktü” dedi.


22 hayır oyu başarı iması

Tasarıya karşı 22 hayır oyunun önemine dikkat çeken Davutoğlu, “Bu sonucu iktidar ve muhalefet milletvekillerinin birlikte yürüttüğü ekip çalışması, Türkiye’nin artan stratejik gücü ve Türkiye ile Ermenistan arasında protokollerin imzalanmış olması doğurdu” değerlendirmesinde bulundu.


Kızılderili tezi yanlış

Dışişleri kaynakları ise, misilleme amacıyla ABD’de Kızılderililerin katledilmesi ile ilgili bir tasarının TBMM’den geçmesi tekliflerinin, Türkiye’nin tarihi konuları tarihçiler araştırsın’ tezine ters düştüğünü söyledi. Ancak, bu konuda sivil toplum girişimine kimsenin karşı çıkmayacağını belirtti.


Barış istiyor musunuz

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, tasarıyı kabul eden ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’ne sert tepki gösterdi. Davutoğlu, dün sabah düzenlediği basın toplantısında, oylamayı ‘Gayri ciddi’ ve ‘Komik’ bulduğunu, bunun ‘çok üzücü bir durum’ olduğunu belirtti. Davutoğlu şunları söyledi: “Parlamentolar üzerinden Türkiye üzerine baskı oluşturarak bir netice alınacağını düşünüyorsanız, bu 10 asırlık tarihte Türk milletini tanımamışsınız demektir. Hiçbir şartta Türkiye baskı altında karar almayacaktır.”

Davutoğlu, ABD Temsilciler Meclisi üyelerine de, “Yaptığınız her müdahale Türkiye Ermenistan normalleşmesini, büyük tarihi barışı engellemektedir” diye seslendi. Davutoğlu, İncirlik üssünün yapısının tartışılması gibi adımların Büyükelçisi Tan’ın gelmesinin ardından ele alacaklarını belirtti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24