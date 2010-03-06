'Halkımız rezaleti canlı izledi'

T24 -

Önceden özellikle gönderdik

İki plan hazırlamıştık

Kızılderili tezi yanlış

Barış istiyor musunuz

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD’de oylanan sözde Ermeni soykırımı tasarısının Türkiye’de maç gibi canlı yayınlanması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu, “İyi ki televizyonlar her anı verdi. Halkımız oylamanın ne kadar gayri ciddi ve rezalet içinde gerçekleştiğini canlı izledi. Orada oy veren bazı milletvekillerinin kulağına ‘evet’ diye fısıldandı. ‘Evet’ dediler. Tarihi ve kritik bir konuda nasıl oy verdiklerini herkes bizzat gördü” dedi.Üç günlük ziyaret kapsamında İspanya, Almanya ve Suriye’ye giden Davutoğlu, özel olarak uçağa davet ettiği Hürriyet’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.Muhtemel krizi öngörerek Büyükelçi Namık Tan’ı Şubat başında normalden erken göreve başlattıklarını söyleyen Davutoğlu “Süreci bilerek hızlandırdık. Washington’a gönderdik. Biraz ağırdan alsaydık istişare için Ankara’ya çağıracak imkânımız ve elçimiz olmazdı. Bu kozumuzu kullanamazdık” dedi. Ne zaman döneceği konusunda ise “Uzun sürebilir. İki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamı çok geniş” diye anlamlı mesaj verdi. Davutoğlu, Katar’da Hillary Clinton ile Başbakan Tayyip Erdoğan’ın uzayan ve bu nedenle bir ABD’li diplomatın girmek istediği o görüşmenin de Ermeni tasarısının görüşülmesi nedeni ile sarktığını söyledi.Ermeni tasarısı kabul edilir edilmez Türkiye’nin yaptığı jet açıklamayı ise Davutoğlu, “Önceden özellikle planlamıştık’ diye açıkladı. İki ihtimale göre hazırlık yaptıklarını belirten Davutoğlu “Oylamadan önce Başbakan’la bütün opsiyonları konuştuk. 2 ayrı plan hazırladık. Tasarının geçme ve geçmeme durumuna göre, 2 ayrı açıklama da yazdık. Sonuç açıklanır açıklanmaz da daha 1 dakika dolmadan hükümetin tepkisini kamuoyuna duyurduk. Şimdi, hazırladığımız planı adım adım uygulayacağız” diye konuştu.Musevi lobileri ile ilgili “Aramız kötü diye desteklerini çektiler ve tasarı komisyondan geçti” eleştirilerinin haksız olduğunu söyleyen Davutoğlu, “Sonuçlar ortada. Yahudi lobisinin desteğini aldığımız oylamalarda tasarıya hayır oyu daha düşüktü” dedi.22 hayır oyu başarı imasıTasarıya karşı 22 hayır oyunun önemine dikkat çeken Davutoğlu, “Bu sonucu iktidar ve muhalefet milletvekillerinin birlikte yürüttüğü ekip çalışması, Türkiye’nin artan stratejik gücü ve Türkiye ile Ermenistan arasında protokollerin imzalanmış olması doğurdu” değerlendirmesinde bulundu.Dışişleri kaynakları ise, misilleme amacıyla ABD’de Kızılderililerin katledilmesi ile ilgili bir tasarının TBMM’den geçmesi tekliflerinin, Türkiye’nin tarihi konuları tarihçiler araştırsın’ tezine ters düştüğünü söyledi. Ancak, bu konuda sivil toplum girişimine kimsenin karşı çıkmayacağını belirtti.Dışişleri Bakanı Davutoğlu, tasarıyı kabul eden ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’ne sert tepki gösterdi. Davutoğlu, dün sabah düzenlediği basın toplantısında, oylamayı ‘Gayri ciddi’ ve ‘Komik’ bulduğunu, bunun ‘çok üzücü bir durum’ olduğunu belirtti. Davutoğlu şunları söyledi: “Parlamentolar üzerinden Türkiye üzerine baskı oluşturarak bir netice alınacağını düşünüyorsanız, bu 10 asırlık tarihte Türk milletini tanımamışsınız demektir. Hiçbir şartta Türkiye baskı altında karar almayacaktır.”Davutoğlu, ABD Temsilciler Meclisi üyelerine de, “Yaptığınız her müdahale Türkiye Ermenistan normalleşmesini, büyük tarihi barışı engellemektedir” diye seslendi. Davutoğlu, İncirlik üssünün yapısının tartışılması gibi adımların Büyükelçisi Tan’ın gelmesinin ardından ele alacaklarını belirtti.