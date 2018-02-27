Halkevleri'nden tutuklu gazetecilere ziyaret

Alper KORKMAZ İstanbul,(DHA)

HALKEVLERİ, 86. kuruluş yıl dönümü kapsamındaki \"Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri\" törenini düzenlemeyerek Silivri Cezaevi\'ne gitti. Tutuklu gazetecilere dikkat çekmek isteyen Halkevleri üyesi avukatlar ve Halkevleri yöneticileri, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ahmet Şık ile Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu \'yu ziyaret etti.

AÇIKLAMAYA İZİN VERİLMEDİ

Ziyaret sonrası grup üyeleri cezaevi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak jandarma izin vermedi. Açıklama yapmak isteyen gruba OHAL kapsamında cezaevi yerleşkesi içerisi ve 1 kilometre çapından daha yakın noktada açıklama yapılmayacağı bildirildi. Bunun üzerine araçlarına binen grup, cezaevinden uzak bir noktaya gitti.

KARAYOLU KENARINDA BASIN AÇIKLAMASI

D-100 Karayolu kenarında boş bir araziye gelen grup adına açıklamayı Halkevleri Eski Genel Başkanı Oya Ersoy yaptı. Oya Ersoy, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu\'nun mesajlarını da okudu. Ersoy, Ahmet Şık\'ın mesajında, \" Öncelikle çok teşekkür ederim. Son dakikada haberdar olduğum için ne diyeceğimi bilemiyorum. Tek neden bu da değil. İyi bir gazeteci de olmadığım için bu tutukluluk böyle bir zamanda şiire sığınmak iyidir diyorum. Nazım\'ın dizeleri yeter bize. \'Mesele esir düşmekte değil, mesele teslim olmakta bütün mesele\' \" dediğini belirtti. Ersoy, Murat Sabuncu\'nun ise mesajında, \"Karanlığa kibrit çakan herkese selam olsun. Dayanışma hepimizi, memleketi güzel günlere kavuşturacak. Özgür günlerde buluşmak üzere\" dediğini aktardı.

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