Halkevleri’nden Ziraat Bankası önünde eylem; “Halka yoksulluk, haciz, borç batağı”

Halkevleri, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Demirören Grubu'nun Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediği iddiasına ilişkin olarak Kadıköy’de Ziraat Bankası önünde eylem düzenledi.

Demirören Grubu'nun Ziraat Bankası’ndan aldığı 750 milyon dolar krediyi geri ödemediğini ancak bankanın çiftçinin traktörüne el koyduğunu, 300 bin gence KYK borcu nedeniyle haciz gönderdiğini hatırlatan Halkevciler bankayı protesto etti.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Demirören Medya'nın, Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun 2018 yılındaki satışında Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etti. Peker, Demirören'lere satılan televizyon kanalları ve gazeteleri Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın yönettiğini söyledi.