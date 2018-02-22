Halkevleri Eş Genel Başkanı gözaltına alındı

ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, \"Sosyal medya üzerinden \'Zeytin Dalı Operasyonunu\' protesto bahanesiyle halkı solkağa dökmek ve çatışma çıkarmaya çalışanlar hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını daha önceden duyurmuştuk. Bu soruşturma kapsamında 12 kişi hakkındaki gözaltı işlemlerine devam edilmektedir\" denildi. Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş, Halkevleri üyeleri Ali İmam Aydoğan, Gülşah Öztürk, Furkan Bircan, Necla Duran ve Durak Soyaslan\'ın da bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.