Halkevleri: AKP, '4+4+4' eğitim sisteminden vazgeçmeli

Halkevleri Genel Sekreteri Nuri Günay, hükümete "4+4+4 eğitim sisteminin iptal edilmesi" çağrısında bulundu.

"Seviye Belirleme Sınavı'nda (SBS) puanı anadolu ya da fen liselerine yetmeyen 570 bin öğrencinin düz liseler kapatıldığı için açıkta kaldığı" belirtilen açıklama şöyle:

4+4+4 yasası ile kalemi kırılan eğitim sisteminin idamı adım adım gerçekleştiriliyor. Neresinden tutarlarsa tutsunlar ellerinde kalan bu sistemde ısrar etmek geleceğimize bilerek kast etmektir. AKP, Milli Eğitim Bakanlığı suç işlemektedir. Düz liselerin ortadan kaldırılmasıyla SBS’de puanı anadolu ya da fen liselerine yetmeyen 570 bin öğrencimiz açıkta kalmaktadır. Bu durum onları örgün eğitim-öğretimin yapılmadığı açık liselere, meslek liselerine ya da imam hatip liselerine mecbur bırakmaktadır.

'Parası olanın okuduğu bir eğitim sistemine geçiş sağlanıyor'

Bu sonuç en başından beri belliydi ve 4+4+4 rezaletine karşı çıkmamızın en temel gerekçelerinden birisini oluşturmaktaydı. Ancak iktidar ısrar etti. Israrının nedeni özel okullların teşvik edilmesi, artırılması içindi. Bu sermayenin özlediği parası olanın okuduğu bir eğitim sistemine geçişin en önemli adımlarındandır. Israrının nedeni bütün okullar imam hatipleşirken, aynı zamanda imam hatiplerin artırılmasıdır. Üstelik bu sadece teşvikle özendirmeyle değil aynı zamanda bugün yaşadığımız gibi mecbur bırakarak, zorla yapılmaktadır. Israrının nedeni meslek liselerini yaygınlaştırarak herkesi ucuz işçi olmaya mecbur bırakmaktır. Açıktır ki SBS’ye giren öğrencilerimizin bu dönemde meslek seçmesi bilimsel, insani değildir.

İktidar için bilimselliğin, insanlığın önemi yoktur. Sermayenin ve kendi gerici modellerinin hayata geçmesi temel önceliğidir. Bunun için şimdiye kadar tek bir olumlu yönü dahi tartışılmayan 4+4+4 eğitim sisteminde ısrar etmektedir. Bu ısrar çocuklarımızın geleceğini karartmaktadır. 570 bin öğrenci ve velileri mağdur edilmiştir. AKP iktidarını bu suçtan vazgeçmeye çağırıyoruz. 4+4+4 derhal iptal edilmelidir.