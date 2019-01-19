Halkbank'tan milletvekillerine 9 bin 700 lira promosyon ödemesi

Yeni yılda aldıkları 3 bin 750 liralık zamla aylık maaşları 22 bin 200 liraya yükselen milletvekillerine maaş ihalesini kazanan Halkbank tarafından promosyon ödemesi yapıldı. Her bir vekile maaşlarının yüzde 45'i oranında verilen nakit promosyon ödemesi sonucunda milletvekilinin hesabına 3 yıllık dönem için ortalama 9 bin 700 lira, emekli vekillere de 6 bin 30 lira para yatırılmış oldu. Hem vekil hem de emekli maaşı alanlara yapılan promosyon ödemesi ise 16 bin lirayı buldu.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre promosyon ödemelerinin yapıldığı bilgisi, milletvekillerinin cep telefonlarına gönderilen banka mesajıyla iletildi.

TBMM yönetiminin, milletvekillerinin maaşlarının yatırılacağı bankayı belirlemek için düzenlediği ihaleyi yine Halkbank kazanmıştı. Promosyon ödemesi milletvekilleri, milletvekili emeklileri ve TBMM personelini kapsıyor. Bir önceki dönemde hesaba yatan net maaşın yüzde 53'ü oranında promosyon ödeme vaadiyle ihaleyi kazanan Halkbank, bu dönem için ise promosyon oranını yüzde 45'e düşürdü. Protokol gereği TBMM bütçeden ve SGK'dan yapılan maaş ve aylık ödemeleri 3 yıl boyunca Halkbank'a yatıyor, Halkbank da bu para girişine karşılık yatan paranın yüzde 45'i oranında bir defaya mahsus promosyon ödemesi yapıyor.

Milletvekili maaşları en son yeni yıl zammıyla birlikte özel kesintiler hariç 22 bin 200 liraya çıkmıştı. Özel kesintisi olmayan vekilin alacağı promosyon 9 bin 990 liraya kadar çıkıyor. Promosyon ödemesinde ocak ayında ödenen net maaş dikkate alınıyor. Dolayısıyla parti aidatı, limit üstü telefon görüşmesi, icra kesintisi, avans gibi özel kesintisi olan milletvekillerinin hesabına daha düşük para yatmışsa, bu vekillerin promosyonları da bir miktar düşüyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı maaşına endeksli olan milletvekili emeklilerinin aylıklarına bu yıl yüzde 26 zam yapılmıştı. Zamla birlikte aylıkları 13 bin 400 liraya yükselen emekli vekillere de 6 bin 30 lira promosyon ödemesi yapıldı.

Milletvekiline peşin danışmana taksitle

Edinilen bilgiye göre, milletvekilleri, emekli vekiller ve TBMM'nin kadrolu personeline promosyon ödemeleri peşin yapılıyor. Buna karşılık dışarıdan görevlendirmeyle ya da doğrudan atamayla milletvekillerinin danışmanlığını yapan personele ise promosyon ödemeleri 6 taksitle yapılıyor.