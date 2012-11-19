Halkbank'ta 4.5 milyar liralık halka arz

Halkbank'ın ikincil halka arzında fiyat 15.10 TL, halka arz büyüklüğü 4.51 milyar TL olarak belirlendi. Halkbank halka arzı bu yıl Avrupa'nın 3. büyük hisse satışı oldu. İMKB tarihininse en büyük halka arzı olarak dikkat çekti.



Halkbank'ın ikincil halka arzında (SPO) birim fiyat 15.10 lira olarak belirlenirken, ek satış hakkıyla birlikte 299 milyon nominal hissenin satış sunulduğu halka arz 4.51 milyar lira (2.5 milyar dolar) büyüklük ile İMKB tarihindeki ilk sıraya yerleşti ve Avrupa'da bu yıl gerçekleştirilen üçüncü büyük hisse satışı özelliğini kazandı.

Halkbank'ta Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait 260 milyon adet ve ek satışa konu olabilecek 39 milyon adet hisse için 14-16 Kasım tarihlerinde 13.80-15.90 lira aralığından talep toplanmıştı.

Halkbank'ın ikincil halka arzının konsorsiyum lideri Finansinvest'ten KAP'a gönderilen açıklamada, 299 milyon lotun 30,272 adet yatırımcıya dağıtıldığı belirtildi.

Yurtiçinde 29,869 adet bireysel yatırımcıya 29.9 milyon lot, 268 adet kurumsal yatırımcıya 29.9 milyon lot ve 135 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıya ise 239.2 milyon lot dağıtım yapıldı.



Avrupa'nın üçüncü büyüğü



Halkbank'ın ikincil halka arzı 4.51 milyar lira büyüklüğüyle İMKB'nin tarihinin en büyük hisse satışı özelliğini kazanırken, ayrıca bu yıl İtalyan UniCredit'in bedelli sermaye artırımı ve Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın 5 milyar dolarlık hisse satışının ardından Avrupa'nın üçüncü büyük hisse satışı oldu.

Satışa sunulan hisselerin yüzde 6'sına karşılık gelen 18 milyon nominal hisseyi, çeşitli varlık sınıflarında 100 milyar doların üzerinde yatırımı bulunan Singapur ulusal varlık fonu Government of Singapore Investment Corporation aldı.



Halka açıklık yüzde 49'a çıkacak



Halkbank'ın yüzde 75.03 hissesi ÖİB'nin elinde bulunuyordu. Ek satış hakkının da kullanılmasıyla halka açıklık oranı arz sonrası yüzde 24.94'ten yüzde 48.86'ya yükselmiş olacak.

Halkbank'ın 10 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleşen halka arzıyla banka hisselerinin yüzde 24.98'i İMKB'ye kote edilmişti. 1.8 milyar dolar büyüklüğündeki halka arzda, yurtiçinde 1.9 milyar lira, yurtdışında ise 15.4 milyar lira olmak üzere toplam 17.3 milyar lira talep toplanmıştı.