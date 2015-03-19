15 günlük faizsiz kredi kampanyası bir günde bitti

Halkbank kredi kartından 5 bin TL’ye kadar nakit para çekenlere faizsiz komisyonsuz 9 ay taksit yaptı. Bankaya hücum olup kredi tutarı 30 milyon TL’yi aşınca 15 gün süreceği açıklanan kampanya bir günde sona erdirildi.

Hürriyet'in ekonomi yazarlarından Erdal Sağlam'ın konuya ilişkin kaleme aldığı (19 Mart 2015) yazı şöyle:

Banka yönetimi şubelerinde bu “bedava para” için yığılma olunca, 31 Mart’a kadar uygulayacağını açıkladığı kampanyayı bir günde kesti. Uygulamanın ilk günü olan geçtiğimiz salı günü bu parayı alan aldı. Dün sabah genel müdürlükten şubelere yeni bir mail gitti ve uygulama iptal oldu. Şubelere gönderilen mailde “O uygulamanın kaldırıldığı, alınacak nakit kredilere yüzde 1.49 oranında faiz uygulanacağı” söylendi. Dün banka şubelerine faizsiz komisyonsuz para çekmek için gidenler eli boş döndü. Bu da şubelerde para çekmek için gelenlerin yaptığı yoğun itirazlara neden oldu.

Bunu yapan kamu bankası Halk Bankası. Halk Bankası’nın halka arzının yapıldığını, yani hisselerinin yaklaşık yarısının çok sayıda yerli ve yabancı fonlar ve yatırımcılara ait olduğunu hatırlayalım. Başka deyişle banka yönetimi bu uygulama ile bankayı, yani Hazine ve sahibi olan halkı zarara uğrattığı gibi, HİSSE sahiplerini de ayrıca zarara uğratmış oldu.

Halk Bankası’nın Ankara’daki bir şubesiyle konuştuğumda, faizsiz komisyonsuz nakit kredi uygulamasının bir gün uygulanıp, dün sabah genel müdürlükten gelen maille kesildiğini söylediler. Salı günü faizsiz komisyonsuz nakit çekiminin yüklü olduğunu söyleyen şube görevlisi, artık gelen talimatla bu kredilerde yüzde 1.49 oranında faiz uygulanacağını belirtti. Kaç kişinin bundan yararlandığını sorduğumda toplam sayıyı bilemediğini, bankanın kredi kartı Parafkart’taki kişilerin limitleri çerçevesinde 5 bin TL’ye kadar çekim yapılabildiğini, herkesin nakit çekim avans miktarı ölçüsünde bundan yararlandığını söyledi.

Aynı şube yetkilisine “Peki, açıklamada 31 Mart’a kadar sürecek deniyordu, ben bugün çekemiyorum bu sizin garantiniz değil mi, benim hakkım olmuyor mu?” diye sorduğumda, açıklamada “Banka yönetiminin istediği zaman buna son verebileceği”nin yazılı olduğunu, yasal olarak sıkıntı olmayacağını söyledi.

Halkbank’a sorduk

Edindiğim bilgilere göre geçtiğimiz salı günü bu kampanyadan yararlanan kişi sayısı 7 bin 500 kişi civarında idi. Bu parayı çekenlerin hepsinin nakit çekim avans limitinin 5 bin TL olduğunu varsayarsak, dağıtılan paranın miktarı 37.5 milyon TL buluyordu.

Bu iddiaları Halkbank’ın basından sorumlu Daire Başkanı Yalçın Kaya ile konuştum. İlgili birimden bilgi aldıktan sonra verdiği yanıtta, “Bu kampanyanın kartı hareketlendirmek için yapılan bir kampanya” olduğunu söyledi. 1-31 Mart tarihleri arasında geçerli bir kampanya olduğunu ancak yararlanan kişi sayısının kendi belirledikleri kotayı aşması üzerine, dünden itibaren kampanyayı durdurduklarını söyledi. Parafkart toplam sayısının 3.4 milyon olduğunu, 1 Mart’tan 17 Mart akşamına kadar bu uygulamadan 7 bin kişinin faydalandığını söyledi. Kullandırılan toplam miktar için bir rakam veremeyeceklerini belirtirken, benim “Kişi başına 5 bin TL hesabıyla 3.5 milyar TL yapıyor o zaman” şeklinde yaptığım kaba hesabı aktardığımda, onun benim yorumum olacağını söyledi.

Parafkart internet sayfasında da, gerek gördüğü takdirde kampanyayı, şartlarını banka yönetiminin değiştirebileceğinin yazıldığını hatırlatarak, yasal olarak sorun bulunmadığını söyledi.

Yararlanan kişilerin önceden haber verilip da ayrıcalık tanınmış kişiler olabileceği şüphesini ilettiğimde ise “Bunun imkanı olmadığını zaten halka açık bir kampanya olduğunu, duyurulduğunu, herkesin bu kampanyadan yararlanabildiğini” söyledi.

Yalçın Kaya, başka bankaların da kartlarını canlandırmak için bu tür kampanyalar yapabildiğini söyledi. Bunca maliyetine rağmen hiçbir faiz komisyon olmadan böyle PARA dağıtılan bir kampanya görmediğimi belirterek, “Bu bankacılığın temel ilkelerine aykırı değil mi” diye sorduğumda ise “O sizin yorumunuza giriyor” dedi.

Banka neden bedava para dağıttı

Halkbank’ın neden bedava para dağıttığına ilişkin ortaya pekçok senaryo atılabilir. Ben Daire Başkanı Yalçın Kaya’ya da ilettiğim ama kabul etmediği tahminimi size aktarayım.

Aynı kampanya 2014 yılında da yapılmış. Ancak 9 ay vade için belirli bir faiz belirlenirken, tüm vadelerde çekilen paralar için yüzde 4.5 oranında nakit çekim komisyonu uygulanacağı yazılmış.

Bence bu yıl da benzer bir kampanya yapılmak istenmiş ama teknik hata nedeniyle nakit çekim komisyonu sisteme konulmayıp, böyle lanse edildiği için ister istemez büyük yığılma olmuş. Banka yönetimi yaptığı hatayı sonradan anlayıp, nakit çekimlerin ulaştığı rakamları görünce hatasını anlamış. Bunlar benim tahminlerim. Banka ise aktardığım gibi “düşünülen kota sayısı aşıldığı için bunu kestim” diyor…

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