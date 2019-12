Halkbank, Ziraat ve Garanti en kârlı bankalar listesinde

T24- Karın sermaye oranı itibariyle dünyanın önde gelen 25 bankası arasına üç Türk bankası girdi. Halkbank'ın 6'ncı olduğu listede Ziraat 9'ncu, Garanti ise 22'nci sırada yer alıyor.



Ekonomi gazetesi Financial Times tarafından The Banker dergisi finansman editörü Philip Alexander imzasıyla yayımlanan analizde, "Yükselen ülkelerin bankaları, en çok karlı bankalar ama mevduat temelleri kırılgan" başlığını kullanıldı.



The Banker tarafından yayımlanan "Dünyanın Başlıca 1000 Bankası" listesinin karın sermaye oranı itibariyle dünyanın önde gelen 25 bankasından 21'inin yükselen ekonomilerde faaliyet gösterdiğini ortaya koyduğu vurgulandı.







Endonezya liste başı









"Dünyanın en Karlı 25 Bankası" listesinde Endonezya'nın Bank Rakyat yüzde 65.84 oranı ile başta gidiyor. Yüzde 51.85 ile Banco de la Nacion Argentina'nın ikinci sırada yer aldığı listenin ilk beşi arasında da sırasıyla yüzde 51.31 ile Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), yüzde 50.88 ile Home Credit (Hollanda) da bulunuyor.





Halkbank'ın yüzde 50.75 karlılık ile 6'ncı olduğu listede Ziraat Bankası 9'uncu, Garanti ise 22'nci oldular. Karlılık oranı, Ziraat'ta yüzde 46.61, Garanti'de ise, yüzde 39.24 olarak hesaplandı.





"Performansta (listede) üçer bankası bulunan Endonezya, Türkiye ve Çin başta" denildiği analizde listedeki bankaların önemli bölümünün perakende bankacılık hizmetlerini verdiğine işaret edildi.





Bu bağlamda listenin birincisi Bank Rakyat'ın da, perakende bankacılığında faaliyet gösterdiği belirtildikten sonra "Türkiye'deki Halkbank ve Ziraat, perakende müşterilerine odaklanan devlet bankalarıdır. Ziraat Bankası ayrıca küçük tarım işletmecilerine de ağırlık veriyor" denildi.





Analizde ayrıca, listedeki üç Endonezyalı bankanda yüzde 7.3 olan ortalama sermaye-varlık oranlarının, üç Türk bankasının da ise yüzde 7.6 düzeyinde bulunduğunun altı çizildi.



Endonezyalı ve Türk bankalarının bu oranlarının, The Banker'deki "Dünyanın Önde Gelen 1000 Bankası"nın yüzde 5.35'lik ortalamasının çok üstünde bulunduğuna vurgu yapılarak



"Türk ve Endonezyalı bankalar, sermayeye oranla göze çarpan kazançlar sağlıyor" yorumuna yer verildi.