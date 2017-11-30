Halkbank: Yaptırımların aşılmasına yönelik "sistematik ve bilinçli bir ihlal" söz konusu olmadı

İstanbul, 30 Kasım (DHA) - Halkbank, ABD\'de devam eden İran yaptırımlarının ihlali davası ile ilgili, iddia edildiği şekilde yaptırımların aşılması amacına yönelik \"sistematik ve bilinçli bir ihlalin\" söz konusu olmadığını ve yasaklı tarafların ve malların ihracına aracılık etmediğini açıkladı.

ABD\'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanan Reza Zarrab dün yapılan ilk duruşmasında, Tahran\'ın yaptırımlarından kurtularak petrol ve doğalgaz gelirlerinin ülke dışında kullanabilmesi amacıyla uluslararası boyutta geniş bir para aklama şebekesini yönettiğini ileri sürdü ve Halkbank\'a yatırılan İran\'a ait paralarla altın satın aldığını, daha sonra bu altının kaçak yolla Dubai\'ye götürüldüğü ve burada satılarak nakde dönüştürüldüğünü savundu.

Halkbank\'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na Banka tarafından KAP\'a yapılan açıklamada, \"Bazı yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarının yayınlarında; ABD\'de görülmekte olan davada ileri sürülen iddialarla bankamızı da olumsuz ve haksız bir şekilde ilişkilendirmek ve dava konusu olan yaptırım kararlarına bankamızın aykırı hareket ettiğine dair bir algı oluşturmak suretiyle kamuoyunu, müşterilerimizi ve yatırımcılarımızı yanıltıcı nitelikte haberler yaptıkları görülmektedir\" denildi ve eklendi:

\"Bankamız tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman tam bir şekilde uymakta, paydaşlarının, iş ortaklarının ve mevduat sahiplerinin haklarının korunması için tüm tedbirleri almaktadır.

\"Bankamız tarafından, bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır.

\"Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve sistem üzerinde ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır.\"

Bankanın tüm iş ve işlemlerinin, ulusal ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenli olarak denetlendiğinin ifade edildiği açıklamada, \"İlgili döneme ilişkin yapılan denetimlerde dış ticaret işlemleri de dahil bankacılık hizmetlerimizin yerine getirilmesinde uluslararası bankacılık düzenlemelerine ve kurallarına aykırılık tespit edilmemiştir\" denildi.

Halkbank\'ın herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz bir ticari işleme taraf olmadığının

belirtildiği açıklamada, kaynağı ve mahiyeti belirsiz transfer işleminin de gerçekleştirilmediği vurgulandı ve \"İddia edildiği şekilde yaptırımlara konu işlemlerde yaptırımların aşılması amacına yönelik sistematik ve

bilinçli bir ihlal söz konusu olmayıp yasaklı tarafların ve malların ihracına aracılık edilmemiştir\" denildi.