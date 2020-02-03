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Ekonomi

Halkbank'ın temyiz başvurusu kabul edildi

Halkbank'a katılmadığı duruşma başına 1 milyon dolar ceza verilmesi istenmişti

03 Şubat 2020 21:54

İran’a uygulanan yaptırımları delmekle suçlandığı davada Halkbank'ın ABD temyiz mahkemesine yaptığı başvuru kabul edildi. 

Halkbank'ın ABD'de süren soruşturma sürecini takip eden hukuk firması King & Spalding, mahkeme hakimine yazılı bir başvuru yaparak, bankanın duruşmalara katılmayacağını bildirmiş, New York Güney Bölgesi Savcısı Geoffrey Berman da, İran’a uygulanan yaptırımları delmekle suçlandığı davanın duruşmalarına katılmayan Halkbank'ın duruşma başına 1 milyon dolar ceza verilmesini talep etmişti.

Kısıtlı temsiliyet hakkı kabul edilmeyen Halkbank'ın temyiz başvurusu sonuçlandı ve nihai karar verilene dek, federal mahkemedeki dava bekleyecek.

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