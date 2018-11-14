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Ekonomi

Halkbank hisseleri ABD'den gelen haber ile yükseldi

İsmi verilmeyen ABD'li yetkili, "Halkbank'a

14 Kasım 2018 18:52

Halkbank'a açılmış bir dava olmadığı haberi ve devam eden Hazine Bakanlığı soruşturmasına ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale edebileceği sinyaliyle bankanın hisseleri yükselişe geçti.

ABD'li üst düzey yetkilinin Halkbank'a açılmış bir dava olmadığını söylemesinin ardından bankanın hisseleri yüzde 2 prim yaptı.

ABD'li yetkili, "Halkbank'a karşı bir dava olabileceğine yönelik bazı spekülasyonlar var. Ama şu ana kadar açılan bir dava bulunmuyor" dedi.

Yetkili, devam eden Hazine Bakanlığı soruşturmasına Trump'ın müdahil olup olamayacağı konusunda ise "OFAC meselesi Hazine Bakanlığı'nın bir faaliyetidir. Hazine Bakanlığı da yönetimin bir parçasıdır. Başkan da yönetimin başıdır" yorumunda bulundu.

Bu açıklamanın ardından bankanın hisseleri yüzde 2 artışla 7,480 TL'den işlem gördü.

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