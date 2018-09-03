Halkbank, döviz alan müşterilerine sormadan hesaplarını bloke edilebilir mi?

CHP Konya Milletvekili-Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Abdüllatif Şener, Halkbank'ın internet sitesinden dolar ve Euro piyasa değerinin yarısı fiyatına satılmasıyla ilgili "Alım yapanlar içerisinde genel müdürün yakını var mı?" diye sordu. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, müşterinin rızası olmadan o işlemin düzeltilemeyeceğini belirtirken İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ise "Halkbank’tan doları alıp başka bir bankaya havale eden kişiden o doları nasıl alacak" dedi.

Halkbank’ın internet sitesinde geçtiğimiz hafta piyasa fiyatından düşük dolar ve Euro satıldı. Halkbank’ın, doları 3,72’den satıldığını gösterdiği sırada gerçek kur 6,55’di. 4,32’den gösterilen Euro ise 7,62’den işlem görüyordu. Kur farkının sitede gösterilmesinden bir süre sonra halkbank.com.tr‘ye erişim sağlanamadı. Öte yandan bankanın müşteri hizmetlerine de kısa bir süre ulaşılamadı. Olayla ilgili açıklamada bulunan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "1763 müşteri 4,6 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi" dedi. Arslan, işlemin yapıldığı hesaplara bloke konulduğunu, bankanın ise herhangi bir zararının olmadığını aktarmıştı.

Ancak, Halkbank olayıyla ilgili tartışmalar, banka zararı, kimlerin dolar alımı yaptığı ve hesaplara bloke edilip edilmeyeceği noktasında devam ediyor.

Şener, Paylan ve Paçacı’nın, T24’ün Halkbank Genel Müdürünün bloke yetkisi sorusuna değerlendirmeleri şöyle:

CHP’li Şener: O alımı yapanlar içerisinde genel müdürün yakını var mı?

CHP Konya Milletvekili- Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Abdüllatif Şener: Böyle kamuoyunun yakından ilgilendiği, dövizin sürekli yükseldiği daha da yükselme istidadı gösterdiği bir ortamda güven en önemli konudur. Her ne kadar bu düşük kurdan alımlarla ilgili olarak Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan bir açıklama yapmışsa da bu açıklama bile arkasında çok büyük sorular bırakmıştır. Her şeyden önce bu alımı yapanlar kimler? Bu kadar süre içinde bu kadar çok alımın devreye girmesi normal midir? O alımı yapanlar içerisinde genel müdürün yakını var mı? Banka yöneticilerinin, siyasilerin kendileri veya yakınları var mı? Bunların hiç biri belli değil. Nasıl bir olayın cereyan ettiği herkesin bilgisi dışında. Halbuki böyle bir hadise ile bildiğim kadarıyla Türk kamuoyu ilk defa karşılaşıyor. Onun için önemsenmeyecek, geçiştirilecek bir hata olmuş türünden bakılacak bir konu değil. Detaylı ve aydınlatıcı bilgi vermesi lazım. Elbette ki işlemler yapılırken yasalara uygun yapılması da önemli. Yayınlanan yanlış kurlar ne kadar önemli bir hadise ise kurdan yapılan işlemler ne kadar önemli bir hadise ise aynı şekilde öncesi ve sonrasında yapılan işlemlerde yasalara uygun olması o kadar önemli bir hadisedir. Bu bakımdan sayın genel müdürün, yetkilerinin kamuoyuna doyurucu. Tatmin edici bir açıklama yapması lazım. Verilen bilgiler soruları artırmıştır sadece.

1763 müşteri düşük kurdan 4.6 milyon dolar alım yapmıştır diye açıklama yapmıştır ama işlemlerin hangi usulle nasıl iptal edildiği, hangi prosedürün izlendiği, bu arada müşterilerle görüşülüp görüşülmediği, müşterilerinin onayının alınıp alınmadığı, konular ilgili hiç bir bilgi verilmemiştir.

Özellikle kriz ortamında böyle yönetilmez. Tüm kamuoyunun ilgisi Halkbank üzerinde, özellikle devam eden ABD’deki dava nedeniyle bu bakımdan daha tatmin edici cevap bekliyoruz. Yazılı soru önergelere ihtiyaç duymayacak bir açıklama yaparsa iyi olur.

HDP’li Paylan: Müşterinin rızası olmadan o işlem düzeltilemez

HDP Diyarbakır Milletvekili-Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Garo Paylan: Hatalı işlemler ancak müşterinin rızasıyla geri alınabilir. Belli bir müşteriye ödeme yapılmışsa veya yanlış bir fiyattan işlem yapıymışsa dahi bankacılık kurallarına göre o müşterilerin rızası alınarak düzeltilebilir. Ama buradaki yapılan işlem de Halkbank müşterilerin rızalarını almadan düzeltti, benim tahminim eğer bir dava açarlarsa alım yapanlar aynı fiyattan aldıkları doları hesaplarına koyabilirler. Bir de etik meselesi var. Hem bu kadar doları bırakın TL’ye koşun denilen ortamda, ucuz dolar bulduğunda nasıl dolara saldırıyorlar. Müşterinin rızası olmadan o işlem düzeltilemez.

İyi Partili Paçacı: Oradan doları alıp başka bir bankaya havale eden kişiden o dolar nasıl alınacak?

İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı: Kendi müşterilerinin hesabına bloke koyup ödeme yapmayabilir ama bu tabii ki bu hukuki bir sorun oluşturur. Bir de oradan dolar alıp başka bir bankaya havale eden kişiden o doları nasıl alacak. Tamam bir tanesine bloke koydun, ona ödemiyorum dedin, o da mahkemeye gitti parasını istiyor. Ama öteki aldı parayı bir başka bankaya havale etti, bitti işlem. Ondan artık nasıl alabilirsin. Dolasıyla Halkbank’ın zararı mutlak surette olacaktır, konu yargıya intikal edecektir. Yargı eğer tarafsız ve objektif karar verirse de Halkbank’ın aleyhine bir durum söz konusu olabilir.