Halkbank davasında kritik gün

New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nde bugün yapılacak duruşmada Halkbank’ın avukatları ve savcılar üst mahkemenin üç hakimi Raymond J. Lohier, Jr., Susan L. Carney ve William J. Nardini’nin karşısına çıkacak. Hukukçular duruşmada mahkeme heyetinin nihai kararını vermesini beklemediklerini belirttiler.

VoA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre mahkeme heyeti, Halkbank’ın, ‘Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’ kapsamında ABD’de yargılanmayacağıyla ilgili başvurusuyla ilgili tarafların görüşlerini dinleyecek. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde duruşma telekonferans aracılığıyla yapılacak.

İstinaf mahkemesi hakimleri, tarafların iddia, savunma ve hukuki argümanlarını sözlü olarak dinleyecek. Savcılık ve Halkbank’ın avukatları üst mahkeme hakimlerinin iddia ve savunmalarıyla ilgili sorularını da yanıtlayacak.