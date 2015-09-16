"Halkbank Başkanı 2 kızı, 3 damadı ve 8 yeğenini işe aldı, Davutoğlu 'İstifa et' dedi, sinirlenip bağırdı"

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, Halkbank eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cebeci’nin kamuoyuna yansıdığı gibi sağlık sorunları nedeniyle değil, akrabalarını işe aldığı gerekçesiyle Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun talebi nedeniyle görevinden ayrıldığını iddia etti.

AKP 5. Olağan Kongresi’ne katılan Posta yazarı Işık, Cebeci’nin istifasını getiren süreçle ilgili kulis bilgilerini şu sözlerle paylaştı:

Başbakan Davutoğlu kendisine gelen bir ihbar üzerine danışmanlarına Halkbank’ta küçük bir araştırma yaptırtıyor. Gelen raporda Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Cebeci’nin 3 damadı, 2 kızı, 8 yeğeninin bankada çalıştığı ortaya çıkıyor. Dahası bankada Cebeci’nin yakını olduğu için işe alınan bazı isimlerin işe gelmeden maaş aldığı tespit ediliyor. Başbakan hemen Cebeci’yi çağırtıyor ve “Ne hakla bunları işe alırsın? Başbakanlık’ta 1 tane Davutoğlu soyadlı çalışan var mı?” diye soruyor. “Derhal istifa edeceksin yoksa seni ben görevden alırım” diyor Davutoğlu. Cebeci, “Bunca yıl hizmet ettim” diye cevap verince Davutoğlu “Bunun karşılığında maaş almadın mı?” diye bağırıyor. Ve Cebeci Halkbank’taki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalıyor

Candaş Tolga Işık’ın Posta gazetesinin bugünkü (16 Eylül 2015) nüshasında “Halkbank'taki istifanın nedeni nepotizm mi?” başlıklı yazısı şöyle:

Devletin en büyük bankalarından biri olan Halkbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cebesi kısa bir süre önce istifa etmişti. Cebeci’nin istifasında “sağlık nedenleri” gerekçe gösterilmişti.

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Hafta sonu AK Parti kongresi için gittiğim Ankara’da bu istifayla ilgili son derece vahim bir iddia duydum. İddiaya göre Halkbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Cebeci istifa etmemiş, bizzat Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından görevden alınmış. Sebep: Nepotizm. Yani akraba kayırmacılığı.

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Başbakan Davutoğlu kendisine gelen bir ihbar üzerine danışmanlarına Halkbank’ta küçük bir araştırma yaptırtıyor. Gelen raporda Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Cebeci’nin 3 damadı, 2 kızı, 8 yeğeninin bankada çalıştığı ortaya çıkıyor. Dahası bankada Cebeci’nin yakını olduğu için işe alınan bazı isimlerin işe gelmeden maaş aldığı tespit ediliyor. Başbakan hemen Cebeci’yi çağırtıyor ve “Ne hakla bunları işe alırsın? Başbakanlık’ta 1 tane Davutoğlu soyadlı çalışan var mı?” diye soruyor. “Derhal istifa edeceksin yoksa seni ben görevden alırım” diyor Davutoğlu. Cebeci,“Bunca yıl hizmet ettim” diye cevap verince Davutoğlu “Bunun karşılığında maaş almadın mı?” diye bağırıyor. Ve Cebeci Halkbank’taki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalıyor.

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Olayı bana aktaran kaynağım son derece önemli ve güvenilir bir isim. İddialar doğruysa büyük bir skandal bu. Devletin en büyük bankalarından biri, bizzat tepesinde oturan bürokrat tarafından aile şirketine çevriliyor...

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Halkbank’ın istifa eden Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cebeci’den bu iddialara karşı gelecek cevabı aynen burada yayınlamaya hazırım. Ama esas Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan bir açıklama bekliyoruz. Cebeci gerçekten sağlık gerekçeleri nedeniyle mi istifa etti yoksa “nepotizm” yüzünden siz mi görevden aldınız?