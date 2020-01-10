Halkbank'a bağlı şirkette usulsüz atama: Mesaisi görünmüyor ama her ay maaş almış

Kamunun elinde kalan az sayıda şirketten biri olan Halkbank’a bağlı Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları Anonim Şirketi’nde mevzuata uygun olmayan Yönetim Kurulu Danışmanı ataması yapıldığı belirlendi. Sayıştay’ın şirketin mali hesaplarında yaptığı incelemeye göre, kadro veya pozisyon bulunmamasına rağmen Yönetim Kurulu Danışmanı olarak atanan kişiye aylık bin TL net ücret ödendi. Bütün haklardan eksiksiz faydalandırılan ve eski bir yönetim kurulu üyesi olduğu belirlenen çalışanın, şirkette günlük mesaisi olmadığı öğrenildi.

Sayıştay’ın Halk Bankası’na bağlı faaliyet gösteren Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları Anonim Şirketi’ne ilişkin 2018 yılı denetim raporuna göre, şirketin organizasyon yapısında olmayan bir pozisyona atama gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu’nun 2016 yılında aldığı karar ile açılan Yönetim Kurulu Danışmanlığı’na yapılan atama Sayıştay’ın denetimlerine takıldı. BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, şirketin, Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görevlendirdiği kişi ile herhangi bir sözleşme de yapılmadığı ifade edildi. Sayıştay raporunda, SGK işe giriş bildirimi ile aylık bin TL net ücret alacak şekilde bordro düzenlenen kişinin, şirket personeline sağlanan ikramiye, aile sağlık sigortası ve bütün haklardan yararlandırıldığı kaydedildi.



Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları Anonim Şirketi, şirkette günlük mesaisi bulunmayan danışmanın, şirket dışında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantılarına katıldığını ve ‘gündem konuları’ hakkında bilgilendirmelerde bulunduğunu bildirdi. Ancak Sayıştay denetçileri, mevzuata uygun olmayan şekilde görevlendirilen çalışanın hazırladığı herhangi bir yazılı doküman bulunmadığını belirledi.



Sayıştay denetçileri, aynı tespite 2017 yılı raporunda da yer verildiğine dikkat çekerek şu öneride bulundu:



“Bankada ve bağlı ortaklıklarda örneği bulunmayan, yönetim kurulu danışmanlığı uygulamasının, fiili mesaisi, yazılı bir sunum veya hazırladığı raporu bulunmayan danışman ile şirket arasındaki iş ilişkisinin, şirketin sürekli devamsızlık hallerine dair uygulamaların gerçekleştirilmesi bakımından sonlandırılması önerilmiştir.”