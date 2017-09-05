Halkapınar tesisleri unutuldu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TÜM Türkiye nefesini tutmuş, A Milli Basketbol Takımımızın İstanbul\'da düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu maçlarını izlerken, İzmir\'de bu tür organizasyonlar için yapılan 10 bin kişilik Halkapınar Spor Salonu, yıllardır milli takımlara ve büyük turnuvalara hasret kaldı.

2005 Üniversite Oyunları için inşa edilen dev tesise 2012 yılından bu yana takım sporlarında tek bir şampiyona veya organizasyon verilmedi. İlk yıllarında popüler olan Halkapınar, 2009\'da Erkekler Basketbol Türkiye Kupası ve Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, 2010\'da Dünya Basketbol Şampiyonası D Grubu maçları, 2011\'de Spor Toto World Cup, 2012\'de ise Kadınlar Basketbol All-Star organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Ancak 2012\'den sonra adeta unutulan salona takım sporlarında şampiyona, turnuva veya final müsabakası verilmezken, tesis yalnızca 2014\'te 33. Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası\'na kapılarını açtı. Kenti erkekler basketbolda en üst ligde temsil eden Pınar Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nu, voleybolda Efeler Ligi\'nde mücadele eden Arkasspor TVF Atatürk Voleybol Salonu\'nu, kadınlar basketbolunda Süper Lig\'e yükselen Beckerspor ise Bornova Spor Salonu\'nu seçince, Halkapınar lig organizasyonlarının da dışında kalmış oldu. Son yıllarda sadece altyapı maçlarının oynandığı 10 bin kişilik dev tesiste ayrıca siyasi partilerin il kongreleri ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

2016\'DA BÜYÜK ŞOK

Halkapınar Spor Salonu\'nda 23-24 Ocak 2016 tarihleri arasında düzenleneceği duyurulan 2016 Basketbol All-Star organizasyonunun maça sayılı günler kala İstanbul Ülker Sport Arena\'ya alınması o dönemde tartışma yarattı. Türkiye Basketbol Federasyonu, salon değişikliğinin Halkapınar\'daki yenileme çalışmalarında yaşanan aksaklıklardan kaynaklandığını duyurdu.

Son 5 yılda Euroleague Final-Four maçlarına 2 kez ev sahipliği yapan İstanbul\'un yanı sıra Samsun, Trabzon gibi illerdeki salonlarda son dönemde birçok organizasyon düzenleniyor.

ÇATISI 2 KEZ UÇTU

İzmir\'in en büyük spor salonu olan Halkapınar\'da açılışından bu yana pek çok aksilik yaşandı. 2005\'teki Üniversite Oyunları için 6 ay gibi kısa sürede 18 milyon TL bedelle inşa edilen tesisin çatı kaplamaları farklı dönemlerde 2 kez yırtılıp uçtu. Tavandaki açıklardan salona güneş ışığı, yağmur ve rüzgar girmeye başladı. Salon dışındaki kolonların kaplamaları döküldü. İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, uzun süre ısıtma sorunu yaşanan dev tesise doğalgaz dönüşümü yapıp, radial ısıtma sistemi döşetti. Salonun saha zemini ve soyunma odaları da geçen yıl elden geçirildi.

FUTBOLDA DA TABLO AYNI

Halkapınar Spor Salonu ulusal ve uluslararası organizasyonlara hasret kalırken, hemen yanı başındaki İzmir Atatürk Stadı da yıllardır kapılarını büyük maçlara kapattı. Bir dönem uğurlu stat olarak görülen 46 yaşındaki tesiste son olarak 13 Mayıs 2009\'da Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında Türkiye Kupası finali oynandı.

A Milli Takım\'ın yıllarca ana stat olarak kullandığı Atatürk Stadı, ay yıldızlılara son olarak 11 Şubat 2009\'daki Fildişi Sahilleri karşılaşmasında ev sahipliği yaptı. A Milli Takım, aradan geçen 8 yılda ülke sınırları içinde 11 farklı şehirdeki 17 statta 42 maça çıktı.

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