Halkalı'daki saldırıda ölen Buse için 19 bin 200 lira tazminat ödenecek

T24 - İstanbul Halkalı’da 22 Haziran’da, babasıyla bindiği askeri servis otobüsünde 5 askerle birlikte teröre kurban giden 17 yaşındaki Buse Sarıyağ’ın hayatının bedeli 19 bin 200 TL olurken, otobüsün değeri 90 bin 972 TL hesaplandı. 2’si astsubay, 3’ü uzman jandarma çavuş olan şehit 5 askere ise 57’şer bin TL terör tazminatı ödenecek.







İl Jandarma Alay Komutanlığı’na personel götüren askeri servis otobüsüne Halkalı’da 22 Haziran’da düzenlenen bombalı saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Ünal Sarıyağ’ın kızı Buse Sarıyağ ile Jandarma Astsubay Başçavuş Duran Bayram, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bekir Çelik, uzman jandarma çavuşlar Uğur Ekiz, Mehmet Boşnak ve Mehmet Çağlar Bölük şehit olmuştu.

İki bakanlık ödeyecek

Habertürk gazetesinin haberine göre; Buse ve diğer 5 asker yakını ile bombalı saldırının hedefi olan otobüsün sürücüsüne “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun” doğrultusunda ödenecek olan tazminatlar belirlendi. Buse ve şehit askerlere ödenecek tazminat tutarını İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi hesaplarken otobüs sahibine ödenecek rakamı ise Küçükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi’nce oluşturulan zarar tespit komisyonu belirledi. Askeri personel olmayan Buse için en yüksek memur maaşı olarak kabul edilen 7000 ile birinci dönem memur maaş göstergesi çarpılarak tazminat tutarı belirlendi. Bu hesaplamaya göre Buse’nin ailesine 19 bin 200 TL verilecek. 5 askerin yakınlarına ise 57’şer bin TL terör tazminatı ödenecek. Saldırının hedefi olan otobüs için ise 90 bin 972 TL ödenmesine karar verildi. Sigortası bulunmayan otobüsün ikinci el değerinin ise 127 bin lira olduğu, saldırının ardından tamir edilip kullanılır hale getirildiği öğrenildi. Buse’nin yakınları ile otobüs sahibine terör tazminatlarını İçişleri Bakanlığı, şehit olan 5 askerin tazminatlarını ise Milli Savunma Bakanlığı ödeyecek.





