Halkalı'daki saldırı sonrası çevre temizliği yapıldı

T24 - Halkalı’da 5 asker ve bir asker kızının şehit olduğu bombalı saldırının ardından yol kenarında bulunan ve neredeyse insan boyuna gelen otlar kesildi, ışıklandırma yapıldı. Emniyet de MOBESE kameraları için harekete geçti. Oysaki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, saldırıdan 20 gün önce askeri lojmanların güvenliği için belediye ve emniyete yazı yazmış bunların yapılması için istekte bulunmuştu.



İstanbul Halkalı’da 22 Haziran’da, 5 askerin şehit olduğu bir asker kızının yaşamını yitirdiği bombalı saldırının yaşandığı yerde hummalı bir çalışma var. Bombanın yerleştirildiği yol kenarındaki, neredeyse insan boyuna gelen otlar kesildi, ışıklandırma yapıldı. MOBESE kameralarının yerleştirilmesi için emniyet çalışma başlattı. Askeri lojmanların pencerelerine asılı Türk bayrakları göze çarpıyor.





Belediye ve emniyetten istek



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, saldırıdan 20 gün önce lojmanların güvenliği için belediye ve emniyete yazı yazmıştı. Belediyeden çevredeki otların temizlenmesini, yolların aydınlatmasının yenilenmesini, asfaltlama çalışmasının yapılmasını istemişti. Emniyete ise MOBESE istemi yinelenmişti. Bu istekler, Buse Sarıdağ ve 5 askerin şehit olmasının ardından hızla yerine getirilmeye başlandı.





Lojman yönetimindeydi



Patlamada şehit olanlardan Jandarma Astsubay Mehmet Boşnak, Halkalı’daki askeri lojmanların yönetiminde görevliydi. 21 Haziran’ı 22 Haziran’a bağlayan gece 02.00’ye kadar, yönetimdeki arkadaşlarıyla, lojmandaki sorunları konuştu. Askerlerin nöbet beklediği lojman girişindeki aydınlatmanın yetersizliğine dikkat çekti. Bir arkadaşının, “Yarın sen göreve gideceksin. Artık eve git. Biz hallederiz geri kalan işleri” demesi üzerine evine gitti. Hain saldırı ise tam da bu gecenin sabahında gerçekleşecekti. Yol kenarında, büyümüş otların, çalıların arasına koyulan bomba, uzaktan kumandayla patlatıldı. Otlar kesildiği için artık kimsenin, otların ve çalıların içinde kamufle olma, bir şey gizleme şansı yok. Yol kenarlarındaki çalışmayan elektrik direklerindeki arızalar da onarıldı. Askeri servis araçlarının yola çıktığı sırada yavaşlamasına yol açan bozuk yola ise asfalt döküldü. Mehmet Boşnak’ın lojman girişinde nöbetçilerin bulunduğu bölgede yapılmasını istediği ışıklandırma yapıldı. Lojman çevresindeki demir parmaklıklar ve araç giriş çıkışında kullanılmak üzere tuzaklı yolun yapımı sürüyor.





Alkışlarla cezaevine



Bombalı saldırıyla ilgili olarak Kocaeli’de gözaltına alınan Kocaeli Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi Doğan Akay, İstanbul’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Akay, adliye çıkışında yakınları tarafından alkışlarla cezaevine uğurlandı. Polisin 24 Haziran’da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Mehmet Kazım Sevim ve Seyithan Özer ile adı daha önce polis aracına saldırıda da geçen Okan Ağar tutuklanmıştı. Sevim, Özer ve Ağar diğer şüphelilerle adliyede sorgulanırken yakınları alkışlarla dışardan destek vermiş ve bu sırada İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukat “Çocuklar öldü. Neyi alkışlıyorsunuz” diye tepki göstermişti.







