Halkalı'da bu defa işçiler kazandı, taleplerini patronlara kabul ettirdi

İstanbul Mecidiyeköy’de 10 işçinin asansör düşmesi nedeniyle hayatını kaybetmesi diğer şantiyeleri de hareketlendirdi. Halkalı’da 3 bin 500 işçinin çalıştığı şantiyede dün protesto gösterisi yapan işçiler iş güvenliği ve çalışma şartları konusundaki isteklerini işverene kabul ettirdi.

Mecidiyeköy’deki şantiyede 10 işçinin asansör faciası nedeniyle yaşamını yitirmesi inşaat işçilerini harekete geçirdi. Önceki gün Halkalı’daki ‘Tema Park’ projesinin şantiyesinde 150’den fazla işçi sokaklara döküldü. Lastik yakan, slogan atan işçiler çalışma şartlarının kötü olduğunu iddia etti. İşçi temsilcileriyle masaya oturan inşaat şirketi çalışanların taleplerini kabul etti.

Gülistan Alagöz’ün Hürriyet’teki haberine göre, Tema İstanbul Genel Müdürü Mesut Arslan, şirket tarafından kabul edilen işçi taleplerini şöyle özetledi:

Riskte bırakacak

*İşçiler iş güvenliğini konusunda bir aksaklık görürse uzmanları uyaracak ve gerek görürse iş bırakacak

*İş güvenliği için gerekli malzeme giderlerinin işçi maaşlarından kesilmemesi konusunda taşeronlarla konuşulacak ve uzlaşılacak

*Geriye dönük sigorta prim sorunu olan işçilerin sorunlarının giderilmesi için inşaat firması ve taşeron firma görüşecek. İnşaat sahibi firma taşeronları denetleyecek

*İnşaat işçilerine 2 adet bilgisayar verilecek

24 saat sıcak su

*Şantiyedeki kantinin piyasa bedeli üzerinden satış yapması önlenecek

*Soğuk içme suyu sağlayan su sebillerin sayısı arttırılacak

*İşçiler için hazırlanan yemeklerde daha özenli davranılacak

*Şantiyede 24 saat sıcak su bulunacak

3 bin 500 işçi 73 taşeron var

Artaş, Öztaş, Mesa ve Kantur tarafından inşa edilen konut, ofis, eğlence parkı projesinde ortalama 3 bin 500 işçi çalışıyor ve 73 taşeron firma faaliyet gösteriyor.

TEM’i kapatıp lastik yaktılar

Halkalı Temapark Mesa Blokları şantiyesinde çalışan işçiler şantiyedeki çalışma koşullarına tepki göstermek amacıyla dün eylem yaptı. Yüzlerce işçi Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi dönüşünün bulunduğu noktada TEM otoyolunu trafiğe kapattı. Şantiye önünde toplanan işçiler ise sloganlar atarak çalışma şartlarını protesto etti. Yolu trafiğe kapatarak inşaat malzemelerini yakan işçiler bir süre sonra toplu halde şantiye içerisine girdi. İşçi eylemi nedeniyle şantiye bölgesine çok sayıda çevik kuvvet polisi ve TOMA gönderildi. İtfaiye ekipleri yakılan inşaat malzemelerini söndürerek yolu trafiğe açtı. Bir polis helikopteri de şantiye üzerinde uçuş yaparak çevreyi kontrol etti.