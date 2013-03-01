Halkalı-Kazlıçeşme arası tren yok

İstanbul'da banliyö hatlarının altyapısı Marmaray çalışmalarına uyumlu hale getiriliyor. Halkalı-Kazlıçeşme arasındaki tren hattında çalışma yapılacak. Bunun için iki hat arasındaki tren seferleri bugünden itibaren yapılmayacak. Vatandaşların mağdur olmaması için otobüs seferleri kondu.

Halkalı-Kazlıçeşme arasındaki tren seferleri, bugünden itibaren yapılmayacak.

Marmaray projesi kapsamında banliyö hattı yüzeysel metroya çevrilecek.

Çalışmalar sırasında vatandaşın mağdur olmaması için otobüs seferleri konuldu.

Sirkeci'den trene binen biri Yenikapı'dan aktarmalı olarak Halkalı'ya gidebilecek. Yedikule-Sirkeci arasında ise tren seferleri devam edecek.

Proje tamamlandığında Gebze'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak.