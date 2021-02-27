Halkalı'da geri dönüşüm tesisinde yangın!

İstanbul, Halkalı Dereboyu Caddesi’ndeki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangında itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

Olay, Halkalı Dereboyu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Küçükçekmece, Bakırköy, Sefaköy ve Başakşehir’den çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kapladı.

Geri dönüşüm tesisinin yakınındaki bir kumaş fabrikası da tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın sırasında tesisin önünde park halinde olan hafif ticari araç ile kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA-İHA)