'Halkalı bombacısı' dereceli psikolog

T24 - Halkalı'da polis ve asker servislerine bomba olayının zanlısı Diyarbakır'da ortaya çıktı. Tutuklanan zanlı, psikolojiyi bölümünü dereceyle bitirdiği belirlendi.



Halkalı’da dört askerin şehit olduğu ve dershaneye giden 17 yaşındaki Buse’nin hayatını kaybettiği servis aracına bombalı saldırıda bulunan zanlının yakalandığı öne sürüldü. Polis ve askeri servisleri hedef seçen bombacının geçen ay Diyarbakır’daki son saldırıda yaralı olarak yakalanan Beşir Arcagök olduğu belirtildi.



15 Eylül günü Gaffar Okan Polis Meslek Yüksekokulu servis aracı, Diyarbakır Silvan Karayolu Üniversite Kavşağı’nda ışıklarda beklerken bombalı saldırıya uğradı. Saldırıda araçtaki polis memurlarından yedisi yaralandı. Saldırının zanlısı 28 yaşındaki Beşir Arcagök olayın ardından polisle girdiği silahlı çatışmada yaralı olarak yakalandı.



Helikopterle hastaneye kaldırılan saldırganın üzerinden Maksut Atalay ve İbrahim Halil Yıldırım adına düzenlenmiş sahte kimlikler ele geçirildi. Olayın ardından yapılan parmak izi ve kriminal araştırma, İstanbul Halkalı’da geçen yıl yapılan iki bombalı saldırıya uzandı.



Halkalı’da 8 Haziran’da polis, 22 Haziran’da asker taşıyan servis araçlarına bomba konulmuştu. Arcagök, her iki saldırıda bombayı patlatan kişi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Radikal'in haberine göre; zanlının 2005 yılında Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü dereceyle bitirdiği belirtildi. Askeri servis aracına saldırıda dört asker şehit olurken, TSK’nın üniversiteye giriş için açtığı kursa giden asker kızı 17 yaşındaki Buse Sarıyağ da ölmüştü.

LYS kursuna giden Buse de ölmüştü



Halkalı’da 8 Haziran’da polis servis otobüsüne yapılan bombalı saldırı ile 22 Haziran’da askeri personel taşıyan servis otobüsüne yapılan saldırının failleri bulunamamıştı. Polis servis aracına düzenlenen saldırının ardından İsmet Delen gözaltına alınmıştı.



Delen’in yakalanmasının ardından polise gelen ihbarda İsmet Delen’in evinin balkonundan bir alt katın balkonuna içerisinde örgütsel yayınların bulunduğu bir çantanın atıldığı belirtildi.



Yapılan kriminal incelemede örgütsel yayınlarda parmak izi bulunan bir kişinin saldırı öncesi 4 Haziran günü Halkalı’daki Dilan Fotoğrafçısı’nda kendisini Hüseyin Güzel olarak tanıtıp fotoğraf çektiren Beşir Arcagök olduğu belirlendi. Halkalı saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan İsmet Delen, Nusret Delen ve Okan Ağar mahkemece bırakılmıştı.



Ancak Beşir Arcagök’ün Diyarbakır’da yakalanmasının ardından tekrar gözaltına alınan zanlılar tutuklandı.