-HALKA ARZLARDAKİ SORUN FARKINDALIK ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - Halka arzlarda yaşanan sorunların, talep eksikliğinden değil, farkındalıktaki yetersizlikten kaynaklandığı belirtildi. Sektör temsilcileri, piyasadaki halka arz sayısının arttığını ancak, şirketlerin değerinin belirlenmesinin büyük bir sorun olduğunun altını çizdi. Piyasada bu konuda yeterli bilincin bulunmadığı ifade edilerek, halka arzların uzun vadeli düşünülmesi gerektiği vurgulandı. TOBB Türkiye Sermaye Piyasası Meclisi, yeni dönemin üçüncü toplantısını İstanbul TOBB Hizmet Binasında gerçekleştirdi. Toplantıda, halka arz ve yatırımcı seferberliğine ilişkin gelişmeler ve öneriler görüşüldü. Meclis üyeleri, halka arzlarda yaşanan sorunun, yatırımcının kaygılarından kaynaklanan bir talep eksikliği değil, farkındalıktaki yetersizlik olduğunu ifade etti. -HALKA ARZ, SAYISI ARTTI- Piyasadaki halka arz sayısının arttığını vurgulayan sektör temsilcileri, ancak şirketlerin değerinin belirlenmesinin büyük bir sorun olduğunu kaydetti. Toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın bu değerlemeye karışmadığı, piyasada ise yeterli bilincin bulunmadığı ifade edildi. Yapılan halka arzların, bir kerelik satış diye düşünülmemesi, konuya uzun vadeli bir yatırım olarak bakılması gerektiği vurgulanırken, halka arzlarda piyasa performansı iyi olan şirketlerin daha fazla itibar gördüğü belirtildi. -BİLGİYE ERİŞİM VE HUKUKSAL ALANDAKİ EKSİKLİKLER- Halka arzlarda yatırımcı seferberliğini arttırmak için yapılması gerekenin, işin hukuksal yanıyla birlikte, farkındalık yaratmak için çalışmalarda bulunmak olduğunu bildiren sektör temsilcileri, toplantıda bu konuda medyanın nasıl iyi kullanılabileceğini tartıştı. Öte yandan, halka arzlarda yatırımcının önünde engel teşkil eden bilgiye erişim ve hukuksal alandaki eksiklikleri giderme yolunda fikir alışverişlerinde bulunuldu.