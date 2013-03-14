'Halka arzda öncelik Vakıfbank'ta'

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Ziraat Bankası'nın bu yıl halka arzını zayıf gördüğünü belirterek önceliğin Vakıfbank’ta olduğunu söyledi.



Cannes’ta gerçekleşen dünyanın en büyük emlak fuarı MIPIM’de konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın özelleştirmeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Vakıfbank'ın ikinci halka arzının yılın ikinci yarısında olabileceğini belirten Babacan, yüzde 25'lik oranın yüzde 49'a çıkabileceğinin altını çizdi.

Babacan bu yıl için Ziraat Bankası’nın halka arz ihtimalini düşük gördüğünü de dile getirdi.



'Halka oranı yüzde 49'a çıkabilir'



Başbakan Yardımcısı, ”Özelleştirmelerin finansmaniyla ilgili problem duymadık. Ziraat Bankası’nın özelleştirmesiyle ilgili açıklama yapmıştık. Vakıfbank in ikincil halka arzı var. Yüzde 25’ı 49’a çıkarma durumu 2013’ün ikinci yarısında olabilir”dedi.

Babacan, “Ziraat Bankası’nın bu yıl halka arz olasılığını zayıf görüyorum öncelik Vakıfbank” dedi.



'OVP’deki cari açık hedefini gerçekçi buluyoruz'



Salı günü açıklanan cari açık rakamlarını da değerlendiren Babacan, “En düşük cari açığı görmüş olduk . OVP’de öngördüğümüz cari açık rakamının gerçekçi olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.