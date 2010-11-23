-''HALKA ARZ SEFERBERLİĞİ BURSA ZİRVESİ'' BAŞLADI BURSA (A.A) - 23.11.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ''Ülkemizdeki şirketlerin kısa ömürlü olmasında, kurumsallaşmanın sağlanamamasında ve birçok aile şirketinin ikinci nesilden itibaren iflas etmesinde, sermaye piyasasının kullanılmamasının büyük rolü var'' dedi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) işbirliğiyle düzenlenen ''Halka Arz Seferberliği Bursa Zirvesi'', Atatürk Kongre Kültür Merkezinde başladı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, zirvenin açılışında sinevizyon aracılığıyla yaptığı konuşmada, İstanbul, Konya, Düzce, Samsun ve Kocaeli'nin ardından Bursa'da böyle değerli bir toplantının yapılmasının kendilerini son derece sevindirdiğini belirtti. SPK, TOBB, İMKB ve TSPAKB'nın öncülük ettiği halka arz seferberliğini hükümet olarak son derece önemsediklerinin altını çizen Ergün, ''Zira Türkiye, birçok konuda olduğu gibi, sermaye piyasalarının önemini de zamanında kavrayamamıştır. Bu ihmalkârlık, ülke ekonomisinin çok daha iyi bir performans sunmasının da önüne geçmiştir'' dedi. Ergün, bu seferberlik programının, şirketlerin sermaye piyasasından yararlanmama nedenlerini tespit ederek engelleri ortadan kaldırmak, bu konuda farkındalık yaratmak ve konuyla ilgili tarafları buluşturmak gibi amaçlar taşıdığını vurguladı. -''KOBİ'LER İÇİN İKİNCİ BİR BORSA-'' Bakanlık olarak, özellikle ekonominin can damarları olan KOBİ'lerin sermayeye piyasalarından daha iyi yararlanmalarını sağlamaya büyük önem verdiklerini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti: ''Halka arz seferberliği kapsamında KOBİ'lerin halka açılmalarını teşvik etmek için İMKB, SPK ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayıt ve işlem ücretleri önemli ölçüde düşürülmüştür. 2009 yılında, KOSGEB Kanununda yaptığımız değişiklikle, KOSGEB'in sorumluluklarına, şirketlerin sermaye piyasalarına açılabilmeleri için gerekli geri ödemeli veya geri ödemesiz desteklerin sağlanmasını da ilave ettik. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde KOSGEB, SPK, İMKB ve TSPAKB arasında bir protokol imzalanacak. Böylece KOBİ'lerin klasik kredi sistemine ek olarak, halka arz imkanlarından yararlanmaları da sağlanacaktır. KOBİ'ler için İMKB bünyesinde ikinci bir borsa oluşması da gündeme gelecektir. KOBİ borsasına açılmak isteyen KOBİ'lerimize hem birçok kolaylık sağlanacak hem de KOSGEB, bu firmalara bazı destekler verecektir. Şu anda bu desteklerin hangi aşamada sağlanacağı ve içeriğinin nasıl olacağı yönünde çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların tamamlanmasını müteakip protokol imzalanacak ve sermaye piyasalarının gelişimi açısından önemli bir aşama daha geride kalacaktır.'' Ergün, OECD tahminlerine göre, Türkiye'nin 2011-2017 döneminde, en hızlı büyüyen OECD ülkesi olacağı düşünüldüğünde halka arz çalışmalarının bu büyüme dönemiyle denk gelmesinin son derece önemli olduğuna işaret etti. -SPK BAŞKANI AKGİRAY- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray, Türkiye'de finansal okur-yazarlığın çok düşük seviyede olduğunu belirterek, ''Dolayısıyla şimdiki halka arz seferberliğinin yanında yatırımcı bilinçlendirme, yatırımcı bilgilendirme ve finansal okur-yazar seferberliği başlatmak istiyoruz'' dedi. -İMKB BAŞKANI ERKAN- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Hüseyin Erkan da konuşmasında, çok önem verdikleri zirvenin ikincisini Bursa'da yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını bildirdi. Sermaye piyasasının gelişiminin ülkelerin ekonomik gelişim süreci içinde önemli rol oynadığını dile getiren Erkan, şöyle devam etti: ''Şirketlerimiz, ülkemizin milli servetleridir. Şirketlerimizi yaşatan, başarıyla faaliyetleri sürdüren sizler, ülkemizin gelişmesine katkı sağlıyorsunuz. Ülkemize vergi ödeyerek tüm ülkeye hizmet getirilmesine yardımcı oluyorsunuz. Çalışanlarınıza ekmek veriyorsunuz, onların geçimlerini sağlıyorsunuz. Bunun için şirketlerimizi gerçekten milli servet olarak görelim. Böyle düşündüğünüz zaman şirketlerinizin devamlılığını da düşünürsünüz. Şirketlerimizi sürdürülebilir hale getirelim. Ülkemizde halka açılan şirketlerin kurumsallaştıklarını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Dünyadaki süreç de böyle.''