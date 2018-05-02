Halk Yatırım İGF'de Borsa İstanbul işbirliğiyle gayrimenkul sertifikası hediye edecek

İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali’nde (İGF), Borsa İstanbul A.Ş.’nin (BİST) ana sponsorluğunu üstlendiği ‘’BistTalks’’ Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde başladı.

Sermaye piyasası ürünlerini genç kitlelere tanıtmak amacıyla İstanbul Gençlik Festivali’nde yer alan Halk Yatırım, Borsa İstanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında yeni yatırım hesabı açan gençlere çekilişle gayrimenkul sertifikası hediye edecek.

İGF’de BİST tarafından oluşturulan “BistTalks” alanında yerini alan Halk Yatırım 2-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında gençlerle buluşacak.

İGF Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ Halk Yatırım standına ziyarette bulunarak ve gayrimenkul sertifikaları hakkında bilgi aldılar. (Fotoğraflı)