Halk TV'den ayrılan Hüsnü Mahalli: Kendileri mi istemiyor, yoksa başkaları mı ‘bunu gönderin' dedi bilemem...

Korkusuz yazarı Can Ataklı’nın “Yazı İşleri” adlı programına son verilen Halk Tv’de Ataklı’nın yerine daha önce "Medya Mahallesi" programını yapan Ayşenur Arslan getirildi. Arslan'ın, Hüsnü Mahalli ile yaptığı "Maniki Dünya" programına yayından kaldırılırken Hüsnü Mahalli de Halk TV’den gönderildi. Mahalli ayrılığına ilişkin “Orta Doğu’daki bütün gelişmelerle ilgili, ABD’nin, İsrail’in ve emperyalist ülkelerin bu coğrafyaya yönelik oyunlarını, planlarını anlatabilen birini istemiyorlar. Kendileri mi istemiyor yoksa başkaları mı onlara ‘bunu gönderin’ dedi onu bilemem” açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili Odatv’ye konuşan Hüsnü Mahalli, Halk TV Müdürü Şaban Sevinç’in kendisini arayarak programın sonlandırıldığını bildirdiğini ifade etti. Hüsnü Mahalli, “Doğan Medya’ya yönelik son operasyondan sonra yeni bir yapılanmaya gittiklerini söyledi. Dolayısıyla ‘Maniki Dünya’ programının kaldırıldığını söyledi” şeklinde konuştu. Başka bir program teklifi yapılmadığını ifade eden Hüsnü Mahalli, “Ben hatta başka bir şey yapılabilir mi dedim. Şu anda öyle bir planlamalarının olmadığını söyledi. Yani özünde beni istemediklerini söyledi” dedi.

Hüsnü Mahalli konuya ilişkin açıklamasına şöyle devam etti:

“Beni istememelerinin nedeni, ben Hüsnü olarak çok bir şey ifade etmeyebilirim ama sonuçta bu coğrafyayla ilgili, Suriye ile ilgili, Türkiye’nin Suriye politikası ile ilgili, Orta Doğu’daki bütün gelişmelerle ilgili, ABD’nin, İsrail’in ve emperyalist ülkelerin bu coğrafyaya yönelik oyunlarını, planlarını anlatabilen birini istemiyorlar. Kendileri mi istemiyor yoksa başkaları mı onlara ‘bunu gönderin’ dedi onu bilemem.

Genel olarak söylüyorum; bu büyük bir oyun Türkiye’de. Dolayısıyla bütün muhalif gazetelere bir operasyondur. Bu operasyonun bir bölümü de benim diye düşünüyorum. Halk TV’deki programı sonlandırma olarak. Devam edeceğini tahmin ediyorum. Ya herkes teslim olacak, birey olarak kurum olarak, ya da susturulacak diye düşünüyorum.”