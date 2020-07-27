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Medya

Halk TV'ye karartma kararı tebliğ edildi

Yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa,  Halk TV ekranları, 1 Ağustos cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren 5 gün süreyle kararmış olacak

27 Temmuz 2020 19:53

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 5 günlük ekran karartma kararını Halk TV'ye tebliğ etti. Halk TV avukatları 16. İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için başvuru yaptı.

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