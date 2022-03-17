Halk TV yazarı Tezkan: Enflasyonla baş edemezler çünkü sebep kendileri

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, şubatta yüzde 54,4'e yükselen ve 20 yılın zirvesine çıkan enflasyon oranını köşesinde değerlendirdi. Tezkan, "Enflasyonla baş edemezler çünkü sebep kendileri" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Hastalığın varlığını kabul ettiler. Ama hastalığın nedeni konusunda teşhisi koyamadılar. Enflasyonun neden kaynaklandığını bulmadan, yani doğru teşhis koymadan tedavi mümkün değil.

Sebebini bulacaksınız ki sonuç alın! Teşhisi koyamazlar… Çünkü herkes biliyor ki enflasyonun da, hayat pahalılığının da nedeni Saray. Bakan Nebati de, Merkez Bankası Başkanı da, ekibin içinde…

Tedavi mümkün değil. Niye mi?

Düşünün hastayı tedavi edecek doktor hastalığın sebebinin kendisi olduğunu kabul etmiyor. Hastayı tedavi edebilir mi?

Bu arada Maliye Bakanı cuma günü 10 iş insanı ile kahvaltı ederken enflasyonla mücadele edeceğini söylemiş.

Enflasyonla mücadele onun değil, Merkez Bankası Başkanı’nın görevi.

Merkez Bankası Başkanı da cari açığı kapatmak için uğraştığını açıklamıştı. Bu da onun değil Maliye Bakanı’nın görevi."

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