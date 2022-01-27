Halk TV yazarı Saymaz: Bizde deprem, onlarda 'Ekrem' endişesi kaldı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karla mücadelesinin iktidar tarafından eleştirilmesine ilişkin olarak, “İstanbul'u 25 yıl yöneten AK Partili belediye başkanlarından geriye, altyapısı yetersiz, sağanak yağışta evini sel basan, kadın işçilerin serviste boğularak öldüğü; kar yağdığında trafikte sabahlanılan, öğrencinin evine giderken donarak can verdiği bir şehir kaldı. Bizde deprem, onlarda 'Ekrem' endişesi kaldı” düşüncesini dile getirdi.

Saymaz yazısında, “Karayolunda katmerli trafik çilesi, denizinde müsilaj illeti, parklarında çürümeye terk edilen metrobüsler, silüetinde gökdelenlerden ibaret bir ihanet kaldı. 'Beşli Çete'yi servete boğmak için inşa edilen; halkın, borç külfeti altında ezildiği bir havalimanı ve geçilmeyen birkaç köprü kaldı.“ değerlendirmesini yaptı.